Serie D: la Reggina batte l’Enna e si avvicina al duo di testa. La nuova classifica
Prestazione non esaltante al Granillo. Domenica ancora in casa con il Paternò
15 Aprile 2026 - 17:11 | Redazione
Dopo il deludente pareggio di Gela la Reggina torna alla vittoria nel turno infrasettimanale con l’Enna, grazie ai gol di Rosario Girasole e Laaribi. Per gli ospiti aveva pareggiato Tchaouna. Risultato finale 2-1. In virtù di questo risultato gli amaranto salgono a quota 57. Domenica si torna in casa con il Paternò.
La nuova classifica
- Nissa 60
- Savoia 60
- Reggina 57
- Athletic Palermo 54
- Gelbison 51
- Nuova Igea* (-5) 49
- Sambiase 49
- Milazzo 43*
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 36*
- Enna 35
- Ragusa 32
- Vibonese* 31
- Acireale 31
- Favara 31
- Sancataldese 27
- Messina (-14) 27
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