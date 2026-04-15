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Serie D: la Reggina batte l’Enna e si avvicina al duo di testa. La nuova classifica

Prestazione non esaltante al Granillo. Domenica ancora in casa con il Paternò

15 Aprile 2026 - 17:11 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Dopo il deludente pareggio di Gela la Reggina torna alla vittoria nel turno infrasettimanale con l’Enna, grazie ai gol di Rosario Girasole e Laaribi. Per gli ospiti aveva pareggiato Tchaouna. Risultato finale 2-1. In virtù di questo risultato gli amaranto salgono a quota 57. Domenica si torna in casa con il Paternò.

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 60
  2. Savoia 60
  3. Reggina 57
  4. Athletic Palermo 54
  5. Gelbison 51
  6. Nuova Igea* (-5) 49
  7. Sambiase 49
  8. Milazzo 43*
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 36*
  11. Enna 35
  12. Ragusa 32
  13. Vibonese* 31
  14. Acireale 31
  15. Favara 31
  16. Sancataldese 27
  17. Messina (-14) 27

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