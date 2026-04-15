La Reggina torna al successo contro l’Enna, ma quanta sofferenza

Una sofferenza incredibile fino al sesto minuto di recupero. La Reggina batte l’Enna al termine di una gara decisamente poco esaltante dal punto di vista prestazionale, caratterizzata da tanta confusione, pochissimo gioco e vinta grazie alle marcature di Rosario Girasole nel primo tempo e risolta poi da Laaribi dopo il pareggio di Tchaouna. Finisce 2-1 con gli ospiti che al sesto minuto di recupero vanno vicinissimi al pareggio con Occhiuto che spreca incredibilmente davanti alla porta. Reggina a quota 57, a tre punti dal duo di testa Nissa e Savoia. Domenica ancora al Granillo con il Paternò.

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Primo tempo

Si torna in campo dopo il deludente pareggio contro il Gela, per il match di recupero con l’Enna. Mister Torrisi apporta dei cambi nell’undici iniziale schierando Lagonigro tra i pali, poi Giuliodori a destra, poi Rosario Girasole e Adejo per lo squalificato Domenico Girasole, con Distratto a chiudere la linea difensiva a sinistra. In mezzo Laaribi e Salandria e poi dietro la punta Ferraro i tre Edera, Di Grazia e Palumbo.

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Dopo cinque minuti la Reggina si affaccia nell’area dell’Enna. Cross di Edera, Ferraro viene anticipato e sulla respinta ci prova Salandria, conclusione debole. Qualche attimo più tardi tentativo di Edera a giro, fuori. All’undicesimo si fa vedere l’Enna con Distratto, botta al volo, para Lagonigro. Enna pericolosissimo al sedicesimo con Tchaouna che dopo uno scambio con il fratello Franck Tchaouna, si presenta davanti al portiere amaranto e viene anticipato di un soffio. Ancora Enna vicino al gol con Bamba che lascia sul posto Distratto, quello amaranto, conclude, para Lagonigro.

Al trentesimo girata di Ferraro dentro l’area piccola,, colpisce il portiere e palla sulla traversa. Al trentacinquesimo vistoso rimprovero di Torrisi a Giuliodori e dopo qualche secondo manda a riscaldarsi Verduci, Porcino e Ragusa. Giuliodori lascia zoppicante il campo, dentro Verduci. Rosario Girasole si sposta a destra. Al quarantesimo si sblocca la partita. Angolo battuto da Di Grazia, bucano in tanti, arriva Rosario Girasole che di piatto a due passi dalla linea di porta mette in rete, 1-0.

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Secondo tempo

Ad inizio ripresa Ragusa prende il posto di uno spento Ferraro. Trenta secondi e spunto di Palumbo sulla sinistra, pallone dentro, Ragusa ci arriva in corsa ma il suo tiro viene parato. La Reggina si fa sorprendere un attimo dopo in contropiede dopo aver perso palla a centrocmapo, con Bamba che si presenta davanti a Lagonigro, lo supera e subisce fallo. Rigore e ammonizione per il portiere. Batte il numero 9 Tchaouna e pareggia, 1-1 al terzo minuto. Punizione di Di Grazia al settimo, para Mangano. Sull’angolo successivo mischia in area, la palla arriva a Laaribi che sotto porta conclude di sinistro e realizza, 2-1 all’ottavo.

Infortunio subìto da Palumbo, al suo posto Porcino. Al diciottesimo punizione diretta di Edera, respinge a fatica Mangano in angolo. Altra sostituzione per la Reggina con Mungo per Di Grazia, siamo al ventiduesimo. Dura poco la partita per il numero sette amaranto perchè alla mezz’ora entra duramente su Donato Distratto e per lui è rosso diretto. Reggina in dieci per quindici minuti più recupero. A cinque dalla chiusura occasionissima per l’Enna con Bamba che solo lanciato a rete temporeggia e poi spara altissimo. Intanto entra Guida per Edera. All’ultimo secondo Occhiuto, solo davanti a Lagonigro, manda a lato e spreca incredibilmente l’occasione del pareggio. Finisce 2-1 per la Reggina che adesso sale a quota 57 in classifica a tre punti dal duo di testa Nissa e Savoia.