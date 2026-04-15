Reggina, R. Girasole: ‘Si è fatta dura ma dobbiamo crederci’

Seconda marcatura stagionale per Rosario Girasole, autore del gol che ha sbloccato una partita complicata. A fine gara si presenta ai microfoni di radio Febea: “La tensione era legata al risultato avendone uno solo a disposizione. Dopo l’espulsione siamo andati in difficoltà, ma abbiamo difeso il risultato. In emergenza sono andato a fare il terzino e credo di avere fatto bene, anche se non sono quelle le mie caratteristiche.

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Anche Daniel quando viene chiamato in causa risponde presente, è un leader. Si è fatta dura ma dobbiamo crederci, fino a quando la matematica non ci condanna. Non vedevo l’ora di segnare anche al Granillo, in area mi anticipa sempre Domenico. Il gol? Mi piace segnare a porta vuota (ride). Dedico il gol a mio padre”.