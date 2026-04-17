Reggina prima in classifica nel girone di ritorno, ma non basta. I numeri

Da quando mister Torrisi è arrivato in panchina, gli amaranto hanno cambiato passo e risultano primi in quella classifica che parte proprio dall’insediamento del tecnico fino ad oggi. Inn testa anche alla graduatoria per quello che riguarda il girone di ritorno. I numeri parlano di 9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 30 punti, meglio di tutti nel raggruppamento.

Un dato importante, che però non basta ancora per prendersi anche la vetta della classifica generale. Dopo il successo con l’Enna, infatti, la squadra dello stretto è salita a 57 punti, ma davanti restano Nissa e Savoia, entrambe a quota 60. Il distacco è dunque di tre lunghezze, con gli amaranto ancora costretti a inseguire, quando mancano solamente tre giornate alla chiusura.

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È qui che aumenta il rammarico. Perché il cammino della Reggina, soprattutto nel ritorno, racconta di una squadra capace di ritrovare continuità, equilibrio e risultati. Eppure alcuni passi falsi nei momenti decisivi (Messina, Vigor Lamezia, Acireale, Gela) hanno impedito a Girasole e compagni di trasformare il grande rendimento in un vero primato complessivo.

Alle spalle della Reggina, troviamo Nissa e Savoia, ma il ritorno sta premiando anche altre squadre in salute. La Gelbison viaggia infatti a quota 28 punti nella classifica parziale, mentre il Sambiase resta pienamente dentro la corsa per un posto nei playoff nella graduatoria generale.

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La classifica del ritorno

Reggina 30

Savoia 29

Nissa 29

Gelbison 28

Athletic Palermo 25

Sambiase 24