Milazzo-Reggina: trasferta a rischio per i tifosi amaranto. Le motivazioni

Nella riunione del 15 aprile 2026, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha inserito anche la sfida del girone I di Serie D Milazzo-Reggina, tra quelle da approfondire sotto il profilo dell’ordine pubblico, rinviando il match alle valutazioni del CASMS per l’individuazione delle misure di rigore più adeguate.

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Tradotto: per la terza trasferta consecutiva in Sicilia, i tifosi amaranto rischiano di non poter essere presenti dopo Palermo e Gela. Al momento non c’è un provvedimento definitivo, ma la partita è finita ufficialmente sotto osservazione e sarà il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive a stabilire eventuali restrizioni.

A pesare sarebbero soprattutto i possibili incroci stradali con altre tifoserie lungo il percorso, oltre alle criticità logistiche legate all’impianto che ospiterà la gara. Si tratta però, allo stato, di uno scenario ancora in attesa di conferma ufficiale. La decisione del CASMS sarà quindi decisiva per capire se i tifosi amaranto potranno seguire la squadra a Milazzo oppure no.