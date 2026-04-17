Reggina: alimentare quella speranza minima e…pregare

Tre giornate alla fine, novanta minuti alla volta per continuare ad alimentare speranze seppur minime ma esistenti. La Reggina non ha alternative: vincere sempre e sperare. Davanti, Savoia e Nissa viaggiano appaiate a quota sessanta, gli amaranto inseguono a -3. Per agguantare almeno lo spareggio serve un filotto perfetto e una caduta delle battistrada.

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Missione complicata, forse al limite dell’impossibile. Ma questo campionato ha già insegnato a non dare nulla per scontato: i colpi di scena non sono mancati e il calendario, da qui alla fine, non fa sconti a nessuno.

La squadra di Torrisi arriva all’appuntamento dopo una settimana intensa: terza gara in sette giorni, energie da gestire e qualche rimpianto ancora fresco. Il pari contro il Gela pesa, così come la fatica fatta per avere la meglio sull’Enna. Segnali di una squadra non più brillante e costretta a fare sempre bottino pieno, anche a scapito del bel gioco che in questo momento conta pochissimo.

Al Granillo arriva il Paternò, avversario con l’acqua alla gola che proverà a giocarsi le ultime chance, ridottissime, per evitare i play-out. Partita tutt’altro che semplice: quando i punti pesano doppio, l’intensità sale al pari della tensione e ogni dettaglio può fare la differenza.

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Sul fronte formazione, Torrisi dovrà fare a meno degli squalificati Laaribi e Mungo, assenze importanti nell’economia del gioco amaranto, anche se le alternative non mancano. Buone notizie invece dal reparto arretrato, dove torna a disposizione Domenico Girasole, elemento chiave in difesa perchè quando non c’è si vede e si sente.



Servirà una squadra concreta, cinica, capace di portare a casa il risultato pieno, non conta più come si vince, ma vincere. E poi guardare gli altri campi, in attesa di quella notizia che può riaprire tutto.

Tre partite, nove punti in palio, una fiammella ancora accesa con la Reggina che ha l’obbligo di provarci fino all’ultimo istante.