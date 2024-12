Reggio, a Live Break scintille tra Brunetti e Ripepi: trasmissione sospesa

Il vice sindaco Brunetti e il consigliere comunale non se le mandano a dire a Live Break. Il triste siparietto andato in onda ieri

C’era una volta la buona educazione.

La trasmissione di ieri di Live Break è stata sospesa nel finale a causa dei comportamenti sopra le righe dei due politici Paolo Brunetti e Massimo Ripepi.

Protagonisti entrambi di un battibecco senza fine, nato sulla questione ‘albero di Natale’ e sul relativo costo, la polemica sui soldi spesi per l’acquisto dell’albero ha portato ad un triste siparietto tra i due.

“L’albero con tutte le luminarie è costato 170 mila euro. Sono andato a vedere per curiosità quanto costa un albero di Natale di questo genere. Il costo va dai 18 mila a 28 mila”.

Queste le parole di Massimo Ripepi che hanno generato la dura reazione del vice sindaco Brunetti.

“Devi andare in Procura. Tu stai lanciando un’accusa. Da pubblico ufficiale vai a denunciare altrimenti vado io”.

Nel giro di pochi minuti si è creato un botta e risposta dai toni sempre più alti e l’alterco si è presto consumato nel peggiore dei modi.

“Nessuno si deve permettere di fare illazioni, altrimenti se ritieni che qualcuno abbia fatto qualcosa di illegale vai in Procura. Non mi faccio insultare da uno come te. Sei un soverchiatore”. La replica di Brunetti a Ripepi.

“Siete delle macchiette e dovete essere controllati e noi vi controlliamo – grida Ripepi nel corso della diretta – Hai fatto una cattivissima figura. Preoccupati perchè ti sei macchiettizzato. Impara l’educazione”.

Alla luce di queste dichiarazioni abbiamo deciso dunque di interrompere quel triste siparietto, anticipando un servizio video in scaletta, nella speranza di poter rientrare in studio con una maggiore serenità tra gli ospiti. Ma così non è stato perchè il confronto serrato tra i due è proseguito anche dopo la messa in onda del video.

In centinaia di puntate, da anni trasmesse sui nostri canali, non era mai successo prima. E per questo, ci scusiamo con chi segue costantemente i nostri live e con tutti i nostri lettori che avrebbero preferito continuare a seguire la trasmissione ricevendo le risposte che Live Break prova a dare sui temi di attualità che interessano la città.

Auguriamo al duo Brunetti–Ripepi di ritrovare una maggiore serenità ricordando loro che i nostri studi sono sempre aperti, a patto che si rispettino le semplici regole alla base della comunicazione e del confronto.