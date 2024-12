Reggio, il Circolo Polimeni celebra il Natale con “Magia in Circolo” e gioco del baratto

Al Circolo Polimeni di Reggio Calabria, “Magia in Circolo” ha trasformato il Natale in un’occasione di educazione, gioco e solidarietà

Il Circolo del Tennis Polimeni di Reggio Calabria ha aperto le sue porte per un evento natalizio che ha unito il divertimento e la solidarietà: “Magia in Circolo”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Corredino Sospeso, progetto dell’APS Pandora, e con il supporto della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne), ha visto anche il coinvolgimento di Unicef, con l’obiettivo di regalare un momento speciale ai bambini, tra giochi e messaggi di solidarietà.

Il Gioco del Baratto: un’opportunità educativa per i bambini

Uno degli aspetti più significativi dell’evento è stato “Il Gioco del Baratto: non lo uso, lo contratto”, promosso dalla FISM e che ha coinvolto i bambini delle scuole federate. Durante i mesi di novembre e dicembre, i bambini hanno portato al Circolo e nelle scuole giocattoli nuovi o in buone condizioni. In cambio, hanno ricevuto delle monete simboliche che potevano essere utilizzate per “acquistare” altri giochi portati da altri bambini.

Giuseppe Russo, Presidente della FISM, ha sottolineato il valore educativo di questa iniziativa: «Attraverso il baratto, i bambini hanno imparato che ciò che non usano più può far felice qualcun altro. Hanno scoperto il valore della condivisione e dell’importanza di dare nuova vita agli oggetti, sviluppando consapevolezza e capacità di scelta, trasmettendo valori come solidarietà e sostenibilità.»

Magia e divertimento per tutti

Il Circolo del Tennis Polimeni si è trasformato in un teatro della magia, con i maghi Tonino e Nino Nino protagonisti di uno spettacolo che ha incantato grandi e piccini. L’intrattenimento ha creato un’atmosfera di stupore e meraviglia, con i bambini che sono diventati protagonisti, interagendo con i maghi e vivendo un’esperienza unica.

Simona Argento, fondatrice di Corredino Sospeso, ha commentato: «L’entusiasmo contagioso dei bambini ha reso l’evento ancora più speciale, regalando momenti di gioia e sorrisi. L’obiettivo di questo evento era stimolare la fantasia e l’immaginazione dei bambini.»

Un Natale all’insegna della solidarietà

L’aspetto più significativo dell’evento è stato il forte messaggio di solidarietà. Grazie alla presenza di Unicef e all’angolo solidale di Corredino Sospeso, sono state raccolte donazioni per aiutare bambini e famiglie in difficoltà, confermando che il vero spirito del Natale risiede nella generosità.

La Dott.ssa Celeste Maltese, curatrice dell’evento in rappresentanza del Circolo Polimeni, ha dichiarato: «Siamo felici di aver promosso un’iniziativa che unisce il divertimento all’educazione e alla solidarietà. “Magia in Circolo” non è solo un evento, ma un simbolo di come il nostro circolo si impegni a creare occasioni di crescita e condivisione per tutta la comunità.»

Un evento di successo

La giornata è stata un autentico successo grazie alla partecipazione calorosa delle famiglie e all’impegno degli organizzatori. Il Circolo Polimeni, Corredino Sospeso, e la FISM si preparano già per la prossima edizione, con l’obiettivo di continuare a costruire momenti di gioia, magia e solidarietà che uniscono la comunità. Un evento che ha saputo trasmettere i veri valori del Natale e che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti i partecipanti.