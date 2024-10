Reggio, ‘Sicurezza e Legalità’: al MArRC la conferenza sul patrimonio culturale a rischio

Di seguito il comunicato stampa del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Continuano senza soluzione di continuità le attività di apertura al territorio e divulgazione al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Giovedì 25 gennaio, alle ore 16:00, si terrà la conferenza “Sicurezza e legalità. Come salvare il nostro patrimonio culturale a rischio” promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con il supporto del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38.

L’incontro sarà ospitato nei locali del museo, ed affronterà questo importante tema con i massimi esperti regionali del settore. Introdurrà l’incontro Fabrizio Sudano, Direttore Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria a cui seguiranno i saluti istituzionali di Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria e Filippo Demma, Direttore Regionale Musei Calabria.

Gli interventi della conferenza

Con la moderazione di Enrico Paratore del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, si alterneranno gli interventi di Gianfranco Zurzolo, Unità di Crisi per la Calabria per il Ministero della Cultura, del Capitano Giacomo Geloso, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza, Sebastiano Rotta, della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Calabria, Michele Folino Gallo, del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, Paolo Martino, Incaricato Regionale Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Calabra, Antonino Tramontana, Presidente Camera di commercio Reggio Calabria e Daniela Costanzo, Responsabile Ufficio Collezioni del MArRC.

Dichiara il direttore Sudano:

“Un’opportunità di confronto, riflessione e dibattito con i massimi esperti regionali sul tema della sicurezza e legalità, per l’approfondimento dei fenomeni di rischio per il nostro patrimonio culturale e il coinvolgimento della comunità e del tessuto imprenditoriale locale per il restauro e la fruizione dei beni recuperati. Un evento che valorizza la sinergia tra diversi enti istituzionali e pone l’accento sul ruolo essenziale e vitale della partecipazione di associazioni e imprese nella valorizzazione del patrimonio culturale”.

Domani 23 gennaio alle 11:30 in piazza Paolo orsi la presentazione del progetto “Agorà: L’archeologia di Reggio in piazza”, con l’inaugurazione della mostra “Intrecci. Trame preziose tra Reghion e Reggio” realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, e la conferenza stampa di lancio del progetto Farm, presentato da Living Camera S.r.l. sulla costruzione di contenuti in Realtà Aumentata per il patrimonio archeologico e culturale del territorio calabrese.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito; per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto costa solo 2 euro.

Per informazioni e prenotazioni visite info@coopculture.it, tel.: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18).