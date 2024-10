Reggio, il MArRC ricorda Paolo Moreno. Malacrino: ‘Un grande studioso dei Bronzi’

Il direttore del MArRC di Reggio Calabria Carmelo Malacrino commenta la notizia della morte dell’archeologo e storico dell’arte Paolo Moreno.

Carmelo Malacrino, direttore del MArRC, commenta la notizia della morte di Paolo Moreno, archeologo e storico dell’arte di origini friulane, la cui ricerca scientifica è indissolubilmente legata ai Bronzi di Riace:

“La scomparsa, a Roma, di Paolo Moreno lascia sgomenti. Sia per l’uomo, dalle nobili qualità umane, sia per lo studioso e l’archeologo, il cui contributo sui Bronzi di Riace resterà di fondamentale importanza per la ricerca scientifica”.

“Paolo – continua Malacrino – ci lascia a un anno dal cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi. In un momento in cui le fasi per la celebrazione dell’evento stanno per determinarsi. La sua assenza si farà sentire. È a Paolo Moreno, infatti, che si deve il primo studio scientifico sui Bronzi di Riace. Oggetto di curiosità e interesse da parte dei più grandi studiosi”.