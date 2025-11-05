Museo di Reggio più inclusivo e aperto a tutti: presentato il progetto ‘Per un MArRC più accessibile’

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita e apertura verso un pubblico sempre più ampio. Con l’incontro “Per un MArRC accessibile”, svoltosi oggi nella sala conferenze del Museo, è stato presentato il progetto di miglioramento e potenziamento dell’accessibilità senso-percettiva, culturale e cognitiva, che sarà realizzato grazie ai fondi del PNRR.

Un progetto che nasce dall’ascolto e dal dialogo con il territorio

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con le giornate di ascolto e confronto “Un PEBA per il MArRC”, culminato nella redazione e approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) – Decreto 4/2024, pubblicato sul sito istituzionale del Museo.

L’incontro ha rappresentato una nuova occasione di dialogo e confronto con associazioni e portatori di interesse che, fin dall’inizio del percorso, hanno contribuito con idee, esperienze e proposte alla definizione di un progetto condiviso e partecipato, fondato su principi di inclusione e collaborazione.

Il MArRC, un museo sempre più aperto e inclusivo

Il Museo conferma così la propria volontà di essere un luogo vivo, aperto e inclusivo, capace di accogliere ogni tipo di pubblico e di garantire a tutti una piena fruizione del patrimonio culturale custodito.

Negli anni, il MArRC ha saputo rinnovarsi e diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura e della storia del territorio, ponendosi come esempio di istituzione pubblica attenta ai temi dell’accessibilità, dell’inclusione e della partecipazione attiva della cittadinanza.

Sudano: “Non solo percorsi senza ostacoli, ma esperienze culturali accessibili a tutti”