A Massimiliano Ferrara la presidenza del Comitato Scientifico Internazionale dell’Università di Barcellona

Un nuovo, prestigioso tassello si aggiunge al percorso internazionale del prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Economia Matematica e Business Analytics, Intelligenza Artificiale e Machine Learning presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Lo studioso è stato infatti nominato Presidente dell’International Scientific Committee del Research Group on Disruptive and Quantum Technologies Applied to Business (DQBT), il laboratorio di ricerca della Universitat de Barcelona, incardinato nella storica Facultat d’Economia i Empresa dell’ateneo catalano, dedicato allo studio delle tecnologie emergenti e quantistiche applicate al mondo dell’impresa.

La nomina del prof. Massimiliano Ferrara

L’annuncio è arrivato direttamente dal gruppo di ricerca barcellonese, che in una comunicazione ufficiale ha voluto esprimere una gratitudine particolare al Presidente del Comitato “per la guida di questa importante missione”, sottolineando come il Comitato Scientifico Internazionale rappresenti un pilastro strategico dell’attività del laboratorio: un organismo composto da studiosi di riconosciuta levatura internazionale, chiamato a fornire indirizzo strategico e consulenza scientifica indipendente, a rafforzare l’eccellenza della ricerca, a promuovere la collaborazione internazionale e a favorire il trasferimento di conoscenza verso la società e l’industria.

La collaborazione con l’ateneo catalano

La nomina consolida un sodalizio scientifico già fecondo. Il prof. Ferrara collabora infatti da tempo con i ricercatori dell’ateneo catalano sul fronte del quantum machine learning, una cooperazione che ha già prodotto risultati pubblicati su riviste del gruppo Nature e validazioni sperimentali condotte su hardware quantistico di ultima generazione presso il Barcelona Supercomputing Center.

In questo quadro, la presidenza del Comitato Scientifico del DQBT rappresenta il naturale riconoscimento di una leadership scientifica ormai affermata all’intersezione tra tecnologie quantistiche, intelligenza artificiale, business analytics e scienze delle decisioni economiche.

La ricerca dell’ateneo reggino nei circuiti internazionali

Direttore Scientifico del Decisions LAB dell’Università Mediterranea, Research Affiliate presso l’ICRIOS dell’Università Bocconi e presente nella classifica Stanford/Elsevier dei World’s Top 2% Scientists, il prof. Ferrara guiderà ora un organismo destinato a orientare le traiettorie di ricerca di uno dei gruppi più dinamici del panorama europeo sul tema della trasformazione digitale e quantistica del business.

Una nomina che, oltre a onorare lo studioso, proietta ancora una volta la ricerca dell’ateneo reggino nei circuiti più avanzati della scienza internazionale, confermando il ruolo del Mezzogiorno come protagonista, e non semplice spettatore, della rivoluzione tecnologica in corso.