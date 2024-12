Masterplan di Reggio, in via Giudecca il primo evento tra gli spazi pilota

Laboratori per un ecosistema urbano inclusivo. Un percorso per valorizzare il capitale sociale

È una tappa del percorso partecipativo del Masterplan della Città di Reggio Calabria quella prevista per domani (martedì 17 dicembre): alle ore 17, all’incrocio tra via Giudecca e Corso Garibaldi, si terrà un evento dedicato principalmente ai bambini e organizzato, proprio in uno degli “spazi pilota” individuati nel Documento strategico partecipato, dall’Aps Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca in collaborazione con Edilizia Acrobatica e Corale Polifonica Mater Dei.

Nell’ambito del Masterplan, per rispondere alla necessità di promuovere il capitale sociale e le risorse presenti, stimolandone di nuove, è stato redatto un elenco di “talenti” della città con una relativa mappatura in costante aggiornamento. Sono stati quindi individuati cinque “spazi pilota” in cui approfondire la mappatura degli attori formali e informali realmente attivi. Oltre alla Giudecca ci sono:

Catona

Gallico

Stadio/Omeca

Pellaro

Tutti gli spazi si trovano in prossimità di stazioni esistenti o di nuove stazioni proposte della futura metropolitana di superficie e partecipano al progetto Parco del mare.

Laboratori per un ecosistema urbano inclusivo

Per ognuno degli “spazi pilota” è stato previsto un laboratorio con attori selezionati secondo un criterio di coerenza con il tema del laboratorio stesso e di “appartenenza spaziale”. Quello in programma per domani sarà il primo evento negli spazi individuati nel Masterplan con lo scopo di accogliere e rilanciare azioni per il raggiungimento di un ecosistema urbano sano, che garantisca un’accessibilità equa alle risorse, comprese quelle culturali e identitarie, riconoscendo la centralità dell’individuo e della comunità nei processi trasformativi della città