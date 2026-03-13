Reggio, la Metro City al Real Italian Wine&Food experience di Londra

La Città Metropolitana di Reggio Calabria con le sue aziende produttrici di vino e di prodotti agroalimentari torna dal 26 al 27 aprile a Londra per la manifestazione Real Italian Wine & Food Experience.

Per la terza volta l’ente metropolitano si affaccerà al mercato britannico con le aziende del territorio che saranno selezionate attraverso l’avviso da oggi in pubblicazione sui canali istituzionali. Sono attesi a Londra circa 1500 buyer internazionali e oltre 250 espositori.

La Città Metropolitana mette a disposizione delle imprese del territorio 8 postazioni per presentare la propria offerta. Le possibilità di business per le aziende sono favorite dal matchmaking su piattaforma digitale per agevolare gli incontri tra buyer e produttori. Sono tante le attività previste quest’anno presso l’importante Centro espositivo ExCeL: seminari e marsterclass per presentare i prodotti e i brand, la degustazione anonima presso la blind tasting area che consente l’eliminazione dei bias reputazionali, e la possibilità di esplorare le innovazioni tecnologiche nella tech area.

La presenza di quest’anno della Città Metropolitana, curata dal Settore 6 Sviluppo Economico-Cultura, vedrà la collaborazione con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, con la quale, ormai da oltre un anno, è in corso un processo di condivisione di alcune manifestazioni fieristiche per creare una maggiore visibilità e amplificare il ritorno in termini di risultati.

“La scelta di partecipare anche quest’anno alla manifestazione di Londra discende dall’attenzione verso un mercato ad alto potenziale per i prodotti del territorio metropolitano. Continuiamo in un percorso di sostegno allo sviluppo economico anche attraverso la creazione di nuove opportunità di business e di apertura di nuovi mercati. Le esperienze all’estero per le realtà imprenditoriali del nostro territorio sono importanti non solo per l’immediato risultato, ma anche per confrontarsi con circuiti internazionali, prendere nuovi spunti e creare nuovi contatti. Siamo certi che le aziende risponderanno, come sempre, al nostro Avviso e saremo lieti di accompagnarli ancora una volta in questi virtuosi percorsi di crescita”. Così in una dichiarazione congiunta il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace e il consigliere metropolitano delegato, Domenico Mantegna.

L’Avviso esplorativo è disponibile all’Albo on line e sul sito web della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La domanda di partecipazione, su apposita modulistica, dovrà pervenire entro il 27 marzo 2026, esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, all’ indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.