Reggio, la MetroCity vola a Barcellona per sostenere e rilanciare le imprese del territorio

Il consigliere delegato Domenico Mantegna sarà presente alla Fiera internazionale dell'agroalimentare: 'Costruiamo nuove opportunità di crescita per le nostre eccellenze'

La Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà presente alla Fiera internazionale dell’agroalimentare di Barcellona, uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama europeo del settore, con il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Domenico Mantegna, che parteciperà all’evento per promuovere le eccellenze del comparto agroalimentare reggino.

«Come Ente – dichiara, in una nota stampa, il consigliere Mantegna – siamo impegnati, da sempre, a portare il territorio nei contesti in cui si costruiscono relazioni economiche e si generano opportunità concrete per le nostre imprese».

L’appuntamento di Barcellona, dunque, «si inserisce in una precisa strategia tesa a valorizzare identità, tradizioni produttive e qualità delle filiere agroalimentari che garantiscono importanti ricadute in termini di occupazione e rafforzamento del tessuto economico, produttivo e sociale».

«La qualità delle nostre produzioni – sottolinea – rappresenta un punto di partenza fondamentale al quale unire un’azione istituzionale forte e coerente, capace di sostenere le imprese nei processi di internazionalizzazione e di consolidarne la presenza sui mercati esteri».

«In questo contesto – spiega, ancora, Mantegna – assume un valore strategico anche il tema della connessione tra territori. Il collegamento diretto tra Barcellona e Reggio Calabria si configura come un’opportunità significativa per favorire gli scambi economici e, in prospettiva, sostenere i flussi turistici legati all’enogastronomia e all’identità dei luoghi».

«La partecipazione alla Fiera spagnola – conclude il consigliere delegato – fa parte di una visione politica organica che pone al centro l’agroalimentare come una delle leve di sviluppo, affiancandovi il potenziale del turismo in una logica integrata e complementare».

«Un impegno concreto – conclude Mantegna – volto a rafforzare la competitività del territorio, sostenere le imprese locali e costruire nuove opportunità di crescita duratura per la Città Metropolitana».