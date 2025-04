A Milano l’Ecommerce Charity Night, gran successo per l’evento organizzato da professionisti di Reggio

E’ partita da Reggio Calabria l’anima di un evento che, a Milano, ha saputo unire il mondo dell’e-commerce italiano attorno a un obiettivo comune: la solidarietà. Il 15 aprile, nella serata inaugurale del Netcomm Forum, si è tenuta la Ecommerce Charity Night, un appuntamento che ha visto convergere trecento imprenditori del digitale da tutta Italia, con l’intento di promuovere l’inclusione digitale dei bambini. Il risultato concreto della serata parla da sé: 12.000 euro raccolti a favore dell’associazione Digital for Children.

Lo studio legale Polimeni.Legal, fondato a Reggio Calabria e oggi riconosciuto tra i principali riferimenti italiani nel mondo del digitale, è stato l’anima dell’iniziativa. Con quasi vent’anni di esperienza, numerosi riconoscimenti nazionali e un impegno costante nel settore dell’innovazione giuridica, lo studio ha ideato e promosso l’evento trasformando un’occasione di networking in un’azione benefica.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata a Giulia Laganà, reggina anche lei e responsabile della comunicazione dello studio. La serata, curata nei minimi dettagli, ha alternato momenti musicali, interventi di approfondimento sull’associazione e sui suoi progetti, una narrazione coinvolgente trasmessa anche in diretta streaming e un’esperienza gastronomica pensata per favorire l’incontro e la convivialità tra i partecipanti.

La Ecommerce Charity Night ha rappresentato la dimostrazione tangibile di come una visione nata al Sud, tra le vie di Reggio, possa ispirare e mobilitare un intero ecosistema italiano. I fondi raccolti saranno destinati alla Casa di Leskoç, in Kosovo, un centro educativo che da oltre 25 anni accoglie e sostiene bambini e famiglie in difficoltà. Proprio lì, qualche anno fa, il professionista reggino Antonino Polimeni, insieme a un gruppo di esperti, ha realizzato un’aula digitale grazie alle donazioni di aziende italiane e al supporto logistico dell’esercito italiano che ha trasportato in Kosovo tutto il materiale necessario.

Da quell’esperienza nasce Digital for Children, l’associazione fondata da Polimeni per dare continuità a quella missione e ampliarne la portata. Attraverso missioni, raccolte fondi e attività di formazione, l’associazione si impegna a garantire accesso all’educazione digitale a tutti i bambini italiani e supporto a chi vive in contesti più fragili. La prossima missione, in questo caso proprio in Kosovo, prevista per i primi giorni di maggio 2025, sarà coordinata dall’avvocato Rocco Iemma, anch’egli reggino e membro attivo del direttivo.

“Abbiamo portato con noi lo spirito reggino e lo abbiamo intrecciato con il meglio del digitale italiano”, ha dichiarato Antonino Polimeni. “Operiamo ogni giorno con respiro internazionale, ma senza mai lasciare le nostre radici. La vera sfida è questa, costruire progetti globali restando ancorati al proprio territorio. E noi, da una piccola città del Sud, continuiamo a dimostrare che è possibile”.

Per aderire all’associazione o contribuire ai prossimi progetti, tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.digitalforchildren.org.