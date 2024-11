A Reggio gli studenti della Summer Peace University. Il benvenuto al MArRC della sen. Minasi

«Oggi ho avuto l’onore e il piacere di accogliere a Reggio Calabria gli studenti e i docenti della Summer Peace University, attualmente in atto nello splendido centro storico di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Questo percorso formativo rivolto a giovani provenienti da tutto il mondo e organizzato dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPI), mira a promuovere la pace e la cooperazione internazionale attraverso un programma accademico di grande intensità e rilevanza e il fatto che si tenga in Calabria ci riempie di gioia e orgoglio».