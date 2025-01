A Reggio ‘Insieme per Mino’, un evento speciale per ricordare Reitano

Mino Reitano, festa e ricordi in un unico show: artisti e fan lo celebrano all’Auditorium Santa Caterina (ex Cine Teatro Aurora)

Mino Reitano sarà ricordato a Reggio Calabria con uno spettacolo dal titolo Insieme per Mino. L’evento è in programma il 27 gennaio all’Auditorium Santa Caterina (ex Cine Teatro Aurora) in occasione del sedicesimo anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana. Durante la serata organizzata dall’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus”, diversi artisti proporranno i più significativi brani del cantautore di Fiumara.

La conduzione dello spettacolo è affidata a Marco Mauro. Ospite d’onore della serata sarà il cabarettista Pasquale Caprì. I familiari di Mino manderanno un saluto al pubblico presente. Sul palco si esibiranno:

Felice Pagano , riconosciuto dalla stampa e dal pubblico come il cuore e l’anima di Mino

Angelo Laganà

Enzo Marcianò

Aurelio Mandica

Sandro Barchetta

Francesco Citriniti

Katia Amedeo

Louis Manno

Antonio Abbati

Francesco Chindemi

Ognuno di loro ha un certo legame con Mino e la sua storia.

Ricordi e omaggi a Mino Reitano

Dopo il saluto delle autorità presenti non mancherà il ricordo di Reitano da parte di alcuni personaggi dello spettacolo, della musica e del giornalismo. Sarà proposto sempre in video anche il pensiero di Carlo Conti, presentatore dell’imminente Festival di Sanremo, un evento a cui Mino Reitano era particolarmente legato avendo partecipato con successo in ben 7 edizioni.

L’amatissimo cantautore verrà ricordato anche attraverso il racconto di aneddoti da parte del poliedrico artista Angelo Laganà e di qualche componente l’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus”, con in testa il presidente Vincenzo Pensabene.

Un omaggio per un artista immortale

Il programma prevede un gran finale con un pezzo intramontabile.

Insieme per Mino sarà l’occasione per celebrare un artista immortale che lo scorso 7 dicembre avrebbe compiuto 80 anni. Gli organizzatori sono certi che qualche immagine dell’attesa serata troverà spazio nei locali del Museo Mino Reitano a Fiumara, dove sono conservati numerosi ricordi e dove si respira tanta vita e tanta passione di Mino.

Il 27 gennaio all’Auditorium Santa Caterina di Reggio Calabria il sipario si alzerà alle ore 21,00.