A Reggio Calabria una mostra in occasione della Festa della Repubblica

di Daniela Bonanno Conti – Il prossimo 2 giugno, in occasione dei festeggiamenti della Festa della Repubblica Italiana, si svolge a Reggio Calabria, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, la mostra dal titolo: “Rhegium Res Publica Artis”. Si tratta di un’estemporanea artistica che è stata realizzata nell’ottica di promuovere l’arte nel nostro Paese e in particolare vuole ricordare l’importanza di Palazzo San Giorgio ( uno dei poli più importanti della città e sede dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria). La mostra si rivolge a tutti i cittadini ed è stata organizzata dall’associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura con lo straordinario patrocinio del Comune di Reggio Calabria. In mostra, possiamo ammirare le opere di artisti della zona affermati ed emergenti che ci fanno compiere un viaggio nel loro mondo artistico. In mostra, possiamo vedere una serie di opere artistiche a tema libero tra pittura, disegno e fotografia e fare un raffronto tra i vari artisti notando le similitudini e le eventuali differenze. Tra i nomi di artisti spiccano personaggi influenti del panorama artistico reggino ed emergenti che però si faranno conoscere anche dal pubblico come : Alessandro Allegra, Eleonora Maria Barbaro (Negr Art), Angelo De Masi, Antonio Federico, Alessandro Gallo, Noemi Macrì, Maria Marino, Annamaria Riganò, Angela Sancono. La rassegna si svolge nei seguenti orari dalle ore dalle ore 10.00 alle ore 19.00; per coloro che volessero visitare la mostra in questa giornata, l’ingresso è gratuito. E allora buon 2 giugno 2017, con le iniziative artistiche e culturali calabresi!