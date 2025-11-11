Museo del mare, avanti con i lavori. Romeo: ‘Entro fine mese sarà terminato l’intervento sul fronte mare’

Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del Museo delle Culture del Mediterraneo, noto anche come Museo del Mare, un’opera architettonica straordinaria firmata dall’archistar Zaha Hadid. Questo progetto, destinato a diventare un punto di riferimento culturale e turistico per la città dello Stretto, sta prendendo forma grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.

Aggiornamenti sui lavori

Come ha evidenziato l’assessore comunale con delega alla realizzazione del Museo, Carmelo Romeo,

“È stato effettuato il primo gettito del muro paraonde basso che proteggerà la struttura. Inoltre – ha aggiunto – stiamo completando la prima parte della scogliera: entro la fine del mese sarà terminato l’intervento sul fronte mare ed è ormai in dirittura d’arrivo la messa in sicurezza dell’intera area.”

L’assessore ha anche sottolineato come il Museo del Mare diventerà un nuovo snodo d’ingresso per turisti, cittadini e studenti che visiteranno le mostre e gli eventi ospitati all’interno del complesso.

Un impatto culturale e produttivo per la città

Nel corso delle sue dichiarazioni, l’assessore Romeo si è poi soffermato sul ruolo fondamentale che il Museo avrà per il futuro di Reggio Calabria e dell’intera Regione Calabria, non solo dal punto di vista turistico e culturale, ma anche sotto il profilo produttivo.

“Ricordiamo che si tratta di una delle opere inserite tra i 14 attrattori culturali selezionati dal Ministero della Cultura. Con questo riconoscimento, il Museo sarà un’opera capace di fare da collante tra la città e il mare, ripristinando il legame naturale e privilegiato che da sempre caratterizza Reggio.”

Il progetto rientra nella più ampia visione strategica dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, che mira a realizzare un unico fronte costiero da Catona a Bocale, con il Museo del Mare come pietra preziosa incastonata al centro.

Un punto di ripartenza per la crescita collettiva

“Sarà un affaccio privilegiato e decisivo – ha sottolineato ancora Romeo – un nuovo punto di ripartenza intorno al quale costruire unità e crescita collettiva.”

L’assessore ha spiegato che quando parliamo di crescita, si fa riferimento a un indotto costante di nuovi flussi turistici che verranno a visitare non solo l’opera architettonica, ma anche i contenuti già in programma, come l’acquario, le esposizioni e i grandi eventi culturali.