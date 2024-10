Nuovo capitolo di storia per la famiglia Squillace: grande successo per Naïma Beauty e Spa

L’inaugurazione di Naïma Beauty e Spa a Reggio Calabria è stata veramente un successo senza eguali. I reggini hanno accolto più che positivamente il nuovo store interamente dedicato al benessere ed al relax.

Nel corso dell’evento a far da padrone sono state curiosità e stupore. Ancora una volta, la comunità si è mostrata vicina ai progetti della famiglia Squillace che, in tanti anni non ha mai deluso la propria clientela.

“Vedere i miei figli e i miei nipoti che, come me, credono ed investono nella città di Reggio Calabria in particolare, ma anche in tutte le altre province della Calabria, mi rende orgoglioso”. Sono le parole di Domenico Squillace, colui che ha dato inizio alla storica attività reggina che, dal 1966, offre servizi di altissima qualità nel settore bellezza. “La determinazione nel continuare a trovare nuove opportunità da condividere con i nostri clienti e il sintomo che crediamo fortemente nella rinascita di questa Regione molto spesso martoriata”.

Leggi anche

Alle parole del ‘creatore’ del marchio Squillace, fanno seguito quelle dei figli che, nel corso degli anni, hanno preso in mano l’attività di famiglia:

“Vedere una così ampia partecipazione da parte dei reggini ci riempie di orgoglio – afferma Deborah – e ci da quella spinta nell’investire sempre di più nella città, cercando di dare ai nostri clienti dei percorsi emozionali diversi che li facciano uscire dalla routine quotidiana”.

A raccontare questo nuovo capitolo di storia della famiglia reggina, è l’amministratore Giuseppe Squillace:

“Siamo molto felici che così tante persone abbiano deciso di festeggiare assieme a noi l’inaugurazione di questo nuovo concept. La nostra più grande soddisfazione è stata quella di vedere molte persone delle altre province in cui siamo presenti con i nostri Naïma Beauty Store.

La realizzazione di questa nuova struttura, in cui vogliamo che il cliente si senta coccolato a 360°, è la normale continuazione dell’opera realizzata da mio padre e che noi fratelli stiamo portando avanti con tantissimo impegno e molti sacrifici”.

Lo store Naïma non può che togliere il fiato, non solo la prima volta che vi si entra, ma ad ogni acquisto. Spazi ampi e moderni che contengono tutto ciò che è possibile desiderare per la cura del proprio corpo. Il nuovo concept di corso Garibaldi è stato realizzato dai redattori Crucitti Architetti Associati e dall’impegno di Fabio Lo Prato, Managing Director Naima, che afferma:

“La famiglia Squillace è per tutti i soci Naïma, che conta oltre 230 Beauty Store in Italia, un esempio di imprenditorialità, determinazione e capacità di guardare al futuro. Domenico, anzi Mimmo per tutti noi, ha tracciato una strada che lo ha portato a precorrere i tempi e ha trasmesso questa sua caratteristica ai suoi figli che la stanno trasmettendo a loro volta ai loro figli. Tutto questo si concretizza in progetti come quello della Naima Beauty & SpA che rappresenta un unicum in Italia e che permetterà ai clienti reggini e calabresi di vivere una shopping experience unica”.

All’interno del nuovo Naïma Spa è stata creata una bellissima Skin Spa di Clarins, l’unica ad avere sia un trattamento viso che corpo, in cui i clienti possono usufruire di diversi servizi. Avete mai provato un’esperienza di bellezza a 360°?

Leggi anche

Menù Open Spa (30 minuti)

Bye-Bye pelle secca (pelle vellutata, avvolta da straordinario comfort, nonostante le aggressioni quotidiane: un sogno esaudito, qui e ora);

Giovinezza express (mancanza di tono? Ecco il Trattamento ideale per un viso rassodato, levigato e disteso);

Ready to Glow (la bacchetta magica per uno splendore istantaneo: addio segni di fatica e colorito spento);

SOS Detox (trattamento detossinante che aiuta la pelle asfittica a ritrovare luminosità, freschezza, equilibrio);

Focus sguardo (chiudere gli occhi… e affidarsi a questo Trattamento levigante antifatica per la zona contorno occhi. Risultati immediati, specchio alla mano);

Energia per lui (una pausa express al maschile, per ritrovare una pelle pura, vellutata, tonica… al top della forma);

Tensioni addio! (Spalle, nuca, cuoio capelluto e mani… Le tensioni muscolari si allentano, lo spirito ne beneficia).

TRATTAMENTI VISO

Missione Giovinezza

Sorgente di Idratazione;

A tutta purezza!

A tutto Splendore!

Dolcezza Estrema

Colorito Perfetto

Il menù Trattamenti Corpo

Body Silhouette;

Pelle di Seta;

Equilibrio con oli essenziali.

Un angolo Aveda in cui si può usufruire di trattamenti specifici per la cura dei capelli, nello specifico:

trattamenti Glossing: infusi di oli vegetali che aiutano a migliorare la salute del capello;

trattamenti per un colore brillante: una serie di servizi rapidi che donano risultati duraturi in cui si noterà subito la differenza;

feel the care: rituali in cui sentirsi rilassati in soli 5 minuti.

Un angolo Nail Bar in collaborazione con O.P.I. in cui si accede a tutti i servizi riguardanti le unghie.

Una cabina estetica in cui si possono usufruire di tutti i servizi estetici realizzati grazie all’uso di prodotti esclusivi.