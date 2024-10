Reggio Calabria, nasce l’associazione “Cittadini per il cambiamento”

L’associazione “Cittadini per il Cambiamento”, si legge in una nota diramata dall’ufficio stampa della medesima organizzazione, nasce come obiettivo di promuovere le risorse ed i valori storici, culturali, ambientali ed economici del territorio cittadino e metropolitano attraverso attività di progettazione, realizzazione e valutazione di interventi destinati a valorizzare gli strumenti di una programmazione negoziata e comunitaria, la definizione di piani di sviluppo strategico, di marketing e di management del patrimonio culturale.

La ricerca, l’innovazione, la formazione manageriale e sociale, il design, il settore agro-alimentare e l’industria del gusto, l’accoglienza, il turismo e l’artigianato, rappresentano i principi identitari ed ispiratori della nuova aggregazione.

DOVE

L’associazione ha come Presidente, Nuccio Pizzimenti, e la sede è ubicata in via Filippini 36 C, nel cuore del Centro storico di Reggio Calabria. Pizzimenti, noto imprenditore reggino, con i soci fondatori, l’ufficio di Presidenza, il Direttivo, i Dipartimenti ed i soci ordinari, intende aggregare i cittadini aperti al dialogo attraverso iniziative e progetti destinati a stabilire con le istituzioni, le organizzazioni politiche e le realtà imprenditoriali, un confronto concreto, operoso e lungimirante con il proposito di realizzare un’autentica rigenerazione urbana sia nel territorio cittadino sia in quello metropolitano.

“L’Associazione – dichiara il presidente Nuccio Pizzimenti – nonostante sia stata costituita da poco, ha già riscosso notevoli adesioni che mettono in evidenza la necessità, profondamente avvertita dalla stragrande maggioranza dei reggini, di essere coinvolti in iniziative ed attività volte ad affermare il concetto inalienabile della democrazia rappresentativa e della cittadinanza attiva”.

Realizzare iniziative e progetti che siano aderenti ai continui mutamenti sociali, alla cultura digitale ed all’intelligenza artificiale, rappresenta, oggi, la condizione necessaria per individuare soluzioni e risposte concrete rispetto ai bisogni di lavoro e di sviluppo profondamente avvertiti dai cittadini.

Il Presidente Pizzimenti, invita i cittadini che intendono contribuire al vero cambiamento della città ad aderire alle iniziative promosse dall’associazione al fine di poter rafforzare e radicare la consapevolezza che attraverso iniziative culturali e strategie economiche concrete e lungimiranti si possono realizzare valide premesse destinate a valorizzare le notevoli e promettenti potenzialità di sviluppo che il vasto territorio metropolitano possiede.

MAGGIORI INFORMAZIONI

I cittadini potranno seguire le attività svolte dall’Associazione “Cittadini per il Cambiamento” attraverso il sito web www.cittadiniperilcambiamento1.wordpress.com Lavoriamo insieme per garantire un futuro migliore ai giovani reggini.