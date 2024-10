Comune di Reggio, la maggioranza: “Natale a costo zero, opposizione populista”

"Opposizione vannamarchista fa becero populismo. Il Natale reggino sarà sostenibile e trasparente, a costo zero per la comunità", affermano i consiglieri di maggioranza

I consiglieri di maggioranza respingono le insinuazioni dell’opposizione, accusandola di usare un “vannamarchismo” estremo per attaccare l’amministrazione comunale. Dopo aver contestato la gestione del maltempo, l’opposizione critica ora la somma stanziata per gli eventi natalizi, accusando la giunta di sperpero.

"Risorse comunitarie che, a differenza degli anni bui di Reggio, non incideranno per un solo euro sulle tasche dei reggini", chiariscono i consiglieri.

Fondi europei per un Natale a costo zero

La maggioranza sottolinea come i fondi utilizzati provengano dal Pn Metro Plus, il vecchio Pon Metro, che l’Unione Europea destina alla promozione di sviluppo sociale, cultura e turismo. Questo milione di euro permetterà alla città di vivere un Natale ricco di iniziative, senza costi aggiuntivi per le famiglie reggine, e di incentivare il tessuto socio-economico, specialmente nelle periferie.

Polemiche sulle spese: l’attacco all’opposizione

“Di cosa si lamentano, invece, le destre? Che un milione di euro è troppo. Ma nel 2004, il doppio costò l’acquisto dell’ex Italcitrus, un rudere abbandonato. Questo è il modello al quale si ispira la destra di lotta?”, aggiungono i consiglieri.

I consiglieri ricordano come, in passato, il Comune di Reggio abbia accumulato esposizioni finanziarie per spese discutibili e mancati pagamenti, come quello dell’Enel per la luce pubblica.

L’amministrazione Falcomatà e la gestione delle finanze

La giunta Falcomatà ha lavorato per sanare il debito comunale e oggi riesce a investire senza incidere sul bilancio comunale. Con un esempio concreto, i consiglieri spiegano che la spesa sociale è passata da quasi zero ai 20 milioni attuali.

“L’atto predisposto dall’esecutivo è sostenibile e trasparente, e certifica come il sindaco Giuseppe Falcomatà salvaguardi i fondi di bilancio, destinandoli ai servizi essenziali.”

Le critiche dell’opposizione: populismo e strumentalizzazione

I consiglieri di maggioranza considerano l’attacco dell’opposizione “becero populismo”, poiché arriva a contestare persino il pranzo di Natale organizzato dal Comune per le persone fragili. “La destra strumentalizza le difficoltà della gente per fini politici”, concludono i consiglieri.