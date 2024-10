Reggio, Commissione Affari deserta. L’opposizione: ‘Il regolamento-bavaglio spacca anche la maggioranza’

“Il Regolamento-Bavaglio, a quanto pare, spacca anche la maggioranza” – dichiarano in una nota stampa i Consiglieri di minoranza del Comune di Reggio Calabria. Questa mattina si sono presentati a Palazzo San Giorgio, insieme a cittadini e giornalisti, per partecipare alla Commissione Affari Istituzionali che avrebbe dovuto discutere gli emendamenti e approvare la bozza del nuovo regolamento sulle Commissioni Consiliari. Tuttavia, in modo del tutto inusuale, nessuno della maggioranza si è presentato alla seduta, né è stata data comunicazione per sconvocare la Commissione.

