Piste ciclabili e bike lane, replica di Neri a Costantino: ‘Le carte parlano chiaro’

Piste ciclabili e bike lane, la controreplica del consigliere di opposizione Armando Neri all’assessore Franco Costantino.

“Caro Assessore Costantino, vorrei sbagliarmi, ma purtroppo non è così. Suvvia, crede davvero che prima di intervenire non sia stato certo di ciò che dico? Che quegli scandalosi pagamenti siano imputabili alla celeberrima pista ciclabile ed alla Bike Lane si evince chiaramente dalla Determina n. 5045 del 31/10/2024, sin dalle premesse dell’atto. È scritto chiaramente:

“In data 09 Giugno 2023 si è proceduto alla stipula del contratto con la suddetta società per il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – Lotto 1 Bike Lines CIG 98284830C1 – Lotto 2 Ciclovie CIG 9828497C4B; – con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 20/06/2023 si è proceduto all’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Lotto 1 e Lotto 2.”

Le date, la natura dei finanziamenti, la successione degli atti, i responsabili dell’ufficio, la società di progettazione e i SAL, coincidono perfettamente con lo sciagurato intervento della pista ciclabile. I cittadini stanno, dunque, pagando per quella famosa pista ciclabile e Bike Lane che ha fatto vergognare la Città davanti a tutto il Paese.

Leggi anche

Un invito alla trasparenza

“Non si dicono bugie ai cittadini, Assessore. Non lo faccia anche lei. Legga le carte come ho fatto io. Mi permetto di suggerirLe di non affidarsi ai sussulti emotivi adolescenziali di qualche giocoliere di staff o alle paturnie di chi è stato beccato dal sottoscritto con le mani nella marmellata.

Io faccio opposizione nell’interesse della Città e dei cittadini. Comprendo che un’opposizione documentata e solida possa mettervi in difficoltà; le vostre scomposte e nervose reazioni indicano proprio questo, rivelando una debolezza politica senza precedenti, frutto di chi è senza visione e tenta di sopperire alla mancanza di fatti con meri insulti, che con eleganza rispedisco al mittente.

Ma la prego, non si confonda anche Lei con questa gente. Se io sono fuori strada, la Città dove è? Perché non rispondete su questo, se ne siete capaci?”, conclude Neri,