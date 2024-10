Dp, Nino De Gaetano: ‘Con noi chi vuole cambiare Reggio Calabria’

Centrosinistra in blocco presente sabato 28 maggio all’evento di inaugurazione della sede di Democratici e Progressisti. L’On. Giuseppe Ferrandino in visita riva allo Stretto, Nino De Gaetano a fare gli onori di casa. Segnale di vicinanza, e anche politico, del Partito Democratico che partecipa con il segretario regionale Nicola Irto e Giuseppe Falcomatà, con la presenza del sindaco sospeso che ha sorpreso e anche (sembrerebbe) causato qualche malumore.

Un evento particolare quello di sabato 28 maggio, doppiamente se si considerano le pochissime uscite pubbliche negli ultimi anni di De Gaetano, un leader piuttosto silenzioso e sfuggente.

“La nostra ambizione come Democratici e Progressisti è quella di essere la seconda gamba del centrosinistra a Reggio Calabria. Ringrazio i nostri assessori e consiglieri sia comunali che metropolitani. Vogliamo dare una casa a chi non si sente rappresentato soltanto dal Pd, siamo alleati dei dem ma a livello locale vogliamo costruire qualcosa di diverso”, le parole di De Gaetano.

Il leader di Dp, che ha ringraziato per la presenza Falcomatà e Irto (i quali hanno preso la parola dopo il suo intervento) ha spiegato nel dettaglio la collocazione del movimento e anche i principali obiettivi.

“Il Partito Democratico è il nostro primo alleato, ma c’è una parte di amici del centrosinistra che non si sente rappresentato. Assieme dobbiamo combattere il centrodestra e dare speranza, assieme al coinvolgimento dei giovani che bisogna far avvicinare maggiormente alla politica.

Nel nostro territorio c’è una sinistra diffusa e dispersa, nel recente passato siamo stati accusati di non avere idee politiche. Da qui dobbiamo ripartire, favorendo la costruzione di un nuovo centrosinistra, capace di ribaltare le idee politiche del centrodestra. Lavoro, sviluppo e occupazione stabile i temi più importanti, considerando poi che prima il Covid e poi la guerra in Ucraina hanno ulteriormente allargato diseguaglianze sociali. Questa sede che oggi inauguriamo sarà sempre aperta, punto di incontro per chi vuole cambiare le cose in città”, ha concluso De Gaetano.