Reggio, Nino Foti eletto per acclamazione Coordinatore Provinciale di Noi Moderati

Al termine del Primo congresso provinciale di Noi Moderati l’On. Nino Foti è stato eletto per acclamazione Coordinatore Provinciale per la provincia reggina.

L’elezione è stato il momento conclusivo di una manifestazione molto partecipata, svoltasi questa mattina al Grand Hotel Excelsior, durante la quale si sono alternati diversi interventi ricchi di spunti e di contenuti. L’assemblea, presieduta dall’On. Saverio Romano, coordinatore politico del partito guidato da Maurizio Lupi, è stata coordinata dall’On. Giuseppe Galati, Vice Presidente Vicario di Noi Moderati.

Il nuovo Coordinamento Provinciale

Insieme a Nino Foti, politico di lunga esperienza e figura storica di riferimento per il centrodestra reggino, già componente del Direttivo nazionale di Noi Moderati, sono stati eletti anche i componenti del nuovo Coordinamento Provinciale e i Delegati che prenderanno parte all’elezione del prossimo Coordinamento Regionale.

Orgoglio e prospettive di Foti

“Sono molto orgoglioso di questo incarico – ha commentato Foti – anche perché ho registrato fiducia, entusiasmo e voglia di partecipazione, sia da parte di militanti e sostenitori che di un’importante rete di amministratori locali che hanno aderito a questo nuovo progetto mantenendo una preziosa continuità con tutto il lavoro che nel corso degli anni abbiamo portato avanti. Sono certo che la storia, le battaglie e i principi del popolo moderato reggino troveranno in questo nuovo progetto un terreno fertile.”

Progetti e obiettivi futuri

Guardando al futuro, Foti, ha poi aggiunto: “Lavoreremo per creare un gruppo ancora più radicato e coeso, per offrire una rappresentanza unitaria e riconoscibile al partito a livello provinciale, in raccordo costante con gli organismi regionali e nazionali.

Attraverso il Partito saremo al servizio del territorio per raccogliere le istanze dei cittadini, valorizzare la provincia di Reggio Calabria e radicare sempre di più i nostri valori, cercando di rilanciare politiche di sviluppo sostenibile secondo quelle che riteniamo essere priorità: in primis lavoro, infrastrutture e coesione sociale”.

Fase di ascolto e coinvolgimento

In conclusione, un focus sui primi obiettivi del nuovo Coordinatore provinciale: “Avvieremo subito una fase di ascolto e coinvolgimento delle realtà civiche, associative, imprenditoriali e datoriali, cercando di intercettare le loro necessità e valorizzare il capitale umano e sociale già presente. Vogliamo contribuire attivamente alla costruzione di una proposta politica credibile e riconoscibile, per essere pronti in vista delle prossime scadenze elettorali locali e regionali”.