San Giorgio d’Oro, Vittorio Caminiti rifiuta il premio: il gesto nobile è una stilettata al Comune

C’è un rifiuto che, più di tante parole, racconta il rapporto complicato tra Palazzo San Giorgio e una delle realtà culturali più identitarie del territorio. Vittorio Caminiti, anima e volto del Museo del Bergamotto di Reggio Calabria, ha deciso di non accettare il San Giorgio d’Oro che gli era stato conferito dall’amministrazione comunale su proposta di Giovanni Latella.

Una scelta forte, controcorrente, soprattutto in un tempo in cui riconoscimenti e onorificenze vengono spesso inseguiti, rivendicati, cercati. E ancora di più in un’edizione “extralarge” del premio cittadino, allargata a quasi 50 premiati. Proprio per questo, il no di Caminiti assume un peso ancora maggiore: un gesto che appare carico di dignità e che apre inevitabilmente una riflessione politica e istituzionale.

Secondo quanto raccolto da CityNow, Caminiti ha motivato il rifiuto in una lettera indirizzata allo stesso Latella e al sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia. Alla base della decisione ci sarebbe un malessere maturato nel tempo: il presidente del Museo del Bergamotto si sarebbe sentito, negli anni, sostanzialmente abbandonato dall’amministrazione comunale, senza un reale supporto, né economico né sotto altri profili.

Un nodo che, da quanto filtra dall’ambiente del Museo, non riguarderebbe solo un generico senso di distanza istituzionale, ma problemi concreti e irrisolti. Tra questi, anche la richiesta più volte avanzata al Comune per la riparazione dell’ascensore destinato ai disabili, rimasta senza risposta.

Un dettaglio che, se confermato, renderebbe ancora più amaro il significato del riconoscimento respinto: premiare chi, nel frattempo, denuncia di essere stato lasciato solo anche sulle questioni essenziali.

La vicenda si inserisce inoltre in un quadro già complesso. È infatti in atto da anni un contenzioso tra il Museo del Bergamotto e l’amministrazione comunale, con pendenze economiche da saldare da parte del Museo e un contratto di locazione ormai scaduto. Anche su questo fronte, secondo quanto trapela, Caminiti avrebbe più volte sollecitato in passato un confronto con Palazzo San Giorgio per provare a trovare una soluzione complessiva, ma senza ottenere risposte concrete.

Ed è proprio qui che il caso assume un significato che va oltre il premio in sé. Perché il Museo del Bergamotto non è una realtà qualsiasi. È un luogo simbolo, un presidio culturale unico, strettamente legato a una delle eccellenze più riconoscibili e identitarie di Reggio Calabria. Un unicum che negli anni ha contribuito a valorizzare il bergamotto ben oltre i confini locali, trasformandolo in racconto, esperienza, attrattore culturale e turistico.

Il rifiuto del San Giorgio d’Oro diventa così il segnale di una frattura tra istituzioni e territorio. Ed è anche il riflesso di una contraddizione difficile da ignorare: da una parte si celebra pubblicamente una figura che ha dedicato decenni alla valorizzazione del bergamotto, dall’altra i fatti raccontano di un rapporto inesistente e conflittuale.

Ovvero, l’esatto contrario di quello che dovrebbe accadere tra le amministrazioni locali e le realtà di ogni territorio, specie quelle identitarie, che andrebbero accompagnate nel loro percorso, sostenute e valorizzate.