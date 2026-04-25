25 aprile a Reggio, Delfino: ‘Coerenti e lineari. Avs si presenta a testa alta’

Nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile, anche Demetrio Delfino, segretario metropolitano di Sinistra Italiana a Reggio Calabria, ha preso parte alla cerimonia istituzionale in Piazza Italia.

Una presenza dal forte significato politico e civile, arrivata a poche ore dalla presentazione della lista di Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni comunali.

Delfino, ai microfoni di CityNow, ha legato la Festa della Liberazione al percorso elettorale appena avviato, rivendicando il lavoro fatto da Avs per essere presente nella competizione per Palazzo San Giorgio.

Il primo passaggio è dedicato proprio alla lista.

Una lista composta da 32 candidate e candidati, con un dato che Delfino sottolinea con particolare orgoglio.

“È una lista con una forte presenza femminile , questo ci inorgoglisce. Non era semplice, non era facile, ma volevamo dare il nostro contributo in questa tornata elettorale”.

Avs sarà dunque parte della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mimmo Battaglia, nella sfida elettorale del 24 e 25 maggio.

Delfino ha poi richiamato il valore della giornata.

Il riferimento è alla presenza di Avs in piazza, con militanti e rappresentanti del movimento.

“Come Avs siamo presenti, ci sono le compagne e i compagni. È una festa che non dobbiamo dimenticare”.