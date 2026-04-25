25 aprile a Reggio, Delfino: ‘Coerenti e lineari. Avs si presenta a testa alta’
Alleanza Verdi Sinistra si presenta per la prima volta alle comunali reggine. Delfino: "Forse presenza femminile che ci inorgoglisce"
25 Aprile 2026 - 12:28 | di Redazione
Nel giorno delle celebrazioni del 25 aprile, anche Demetrio Delfino, segretario metropolitano di Sinistra Italiana a Reggio Calabria, ha preso parte alla cerimonia istituzionale in Piazza Italia.
Una presenza dal forte significato politico e civile, arrivata a poche ore dalla presentazione della lista di Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni comunali.
Delfino, ai microfoni di CityNow, ha legato la Festa della Liberazione al percorso elettorale appena avviato, rivendicando il lavoro fatto da Avs per essere presente nella competizione per Palazzo San Giorgio.
“Felice per la lista Avs, forte presenza femminile”
Il primo passaggio è dedicato proprio alla lista.
“Sono molto felice di aver presentato già da ieri la lista Avs, che si presenta per la prima volta alle comunali a Reggio Calabria”.
Una lista composta da 32 candidate e candidati, con un dato che Delfino sottolinea con particolare orgoglio.
“È una lista con una forte presenza femminile, questo ci inorgoglisce. Non era semplice, non era facile, ma volevamo dare il nostro contributo in questa tornata elettorale”.
Avs sarà dunque parte della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mimmo Battaglia, nella sfida elettorale del 24 e 25 maggio.
Il 25 aprile: “Una festa che non dobbiamo dimenticare”
Delfino ha poi richiamato il valore della giornata.
“Oggi non potevamo mancare alla commemorazione del 25 aprile, ai festeggiamenti della Liberazione”.
Il riferimento è alla presenza di Avs in piazza, con militanti e rappresentanti del movimento.
“Come Avs siamo presenti, ci sono le compagne e i compagni. È una festa che non dobbiamo dimenticare”.
Per Delfino, il 25 aprile resta una ricorrenza centrale. Un momento di memoria, ma anche di identità politica.
Il voto alle donne: “Una giornata importante”
Nel suo intervento, Delfino ha ricordato anche un altro anniversario legato alla storia democratica del Paese.
“Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario del voto alle donne, nel 1946, la prima volta che le donne votavano in questo Paese”.
Un passaggio che si lega al tema della rappresentanza femminile nella lista Avs.
“È una giornata importante che va festeggiata come merita e siamo qui a farlo”.
“Noi coerenti, possiamo presentarci a testa alta”
Il passaggio finale guarda alla campagna elettorale e al tema del confronto politico.
Delfino non nasconde la distanza tra Avs e il centrodestra.
“Abbiamo un’idea di società diversa dall’altro schieramento”.
Poi la stoccata.
“Il problema è che molte volte si abbandonano ideali, si abbandonano valori e in alcuni casi anche la dignità”.
La chiusura è una rivendicazione netta del percorso politico di Avs.
“Noi siamo stati sempre coerenti, lineari e possiamo presentarci a testa alta”.
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