25 Aprile, Tripodi: “La libertà non si celebra soltanto: si difende ogni giorno”
"ll 25 aprile è memoria, ma anche responsabilità. Significa difendere il lavoro, l’uguaglianza, la partecipazione, i diritti e le istituzioni democratiche"
25 Aprile 2026 - 13:39 | Comunicato Stampa
“Il 25 Aprile è la festa della Liberazione, della democrazia, della lotta antifascista da cui nasce la nostra Repubblica.
La Costituzione italiana viene da lì. Dalla lotta di chi ha scelto la libertà contro la dittatura, i diritti contro la paura, la dignità contro ogni forma di oppressione.
Per questo il 25 Aprile non può essere ridotto a una cerimonia episodica.
È memoria, ma anche responsabilità. Significa difendere il lavoro, l’uguaglianza, la partecipazione, i diritti e le istituzioni democratiche.
Oggi più che mai serve stare dalla parte giusta: quella della libertà, della giustizia sociale e della Costituzione.
Buona Festa della Liberazione a tutti noi”. E’ quanto afferma l’assessore comunale Alex Tripodi.
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