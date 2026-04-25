City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

25 aprile, Princi: “Memoria e impegno per la democrazia e la libertà”

"Oggi quei valori non vanno solo celebrati: vanno difesi, con coraggio e con i fatti, davanti alle autocrazie, alla propaganda, all’odio"

25 Aprile 2026 - 13:57 | Comunicato Stampa

Foto On Giusi Princi

“Il 25 aprile ci ricorda da che parte stare. È la Liberazione: una conquista di democrazia e libertà che, in un tempo segnato da guerre, nuove forme di odio e autoritarismi che tornano a minacciare la libertà, parla con ancora più forza”. Così, sui suoi canali social, l’europarlamentare Giusi Princi.

“È il giorno in cui rivendichiamo – prosegue – il nostro impegno antifascista, democratico, europeo. In cui onoriamo il sacrificio di chi ha combattuto perché la dignità umana fosse rispettata ovunque e perché mai più si tornasse agli orrori del passato”.

“Come europarlamentare del PPE – aggiunge l’On. Princi -, sono orgogliosa di portare questa voce al cuore delle istituzioni europee. L’UE nasce dai valori della Resistenza e della riconciliazione. Oggi quei valori non vanno solo celebrati: vanno difesi, con coraggio e con i fatti, davanti alle autocrazie, alla propaganda, all’odio. La memoria è un impegno. Buon 25 aprile”, conclude l’europarlamentare calabrese.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giusy PrinciCalabria Politica

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?