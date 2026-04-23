Sambiase-Nissa: vietata la vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di… Napoli
Sale la tensione per le ultime due partite di campionato. In gioco c'è la promozione
23 Aprile 2026 - 15:55 | Redazione
Nei giorni scorsi circolava insistentemente la voce di una possibile numerosa presenza di tifosi del Savoia alla sfida che si giocherà tra il Sambiase e la Nissa. Per evitare possibili tensioni, “il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza ha vietato la vendita dei biglietti validi per la gara Sambiase vs Nissa F.C. per i residenti nella provincia di Napoli“.
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