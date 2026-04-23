Savoia, Matachione: ‘Certe partite interpretate quasi come amichevoli…’

Si surriscalda il clima in questo finale di stagione. Nissa e Savoia in testa alla classifica saranno impegnate in trasferte tutt’altro che semplici. La compagine del presidente Giovannone sul campo del Sambiase, quest’ultimo alla ricerca di punti per i play off, i campani in casa dell’Athletic Palermo. Nuovo intervento del massimo dirigente del Savoia Nazario Matachione sulla pagina social ufficiale del club:

“Cari tifosi, il tempo scorre e ci avviciniamo a un appuntamento che può davvero indirizzare il nostro cammino. Dispiace non potervi avere al nostro fianco in una gara così importante, il vostro sostegno, come sempre, sarebbe stato un valore aggiunto. Bellissime le parole del Dott. Giorgio Perinetti, grande maestro di calcio, che ha sottolineato come la sua squadra affronterà questo finale di stagione facendo da “arbitro del campionato”, giocando ogni partita con serietà e senza fare calcoli. È esattamente quello che tutte le squadre dovrebbero fare, sempre. Purtroppo, nelle ultime settimane, non sempre è sembrato così. In qualche occasione si è avuta la sensazione che qualcuno abbia interpretato certe partite con leggerezza, quasi come fossero amichevoli, forse perché già salvo o perché convinto di esserlo. È una percezione che non dovrebbe mai esistere in questo sport. Domenica sarà una giornata chiave. Un vero banco di prova. Si affrontano squadre serie, con valori importanti, che non regalano nulla e che rendono ogni partita una sfida vera. Ed è proprio questo tipo di confronto che dà valore a tutto. Per noi sarà l’ennesima battaglia. Senza scorciatoie. Senza alibi. Con la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza.

Il sogno continua. Domenica sarà uno spartiacque vero.

E certi esami, alla fine, non arrivano mai per caso.

Avanti Torre Annunziata!

Avanti Savoia!“.