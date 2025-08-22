Museo in Fest: tutto pronto per il talk di Nino Frassica

Ancora un grande appuntamento venerdì 22 agosto alle ore 21:00 per Museo in Fest, il Festival delle Arti organizzato dal MArRC, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Sulla splendida Terrazza di Palazzo Piacentini, sede del Museo dei Bronzi, con vista mozzafiato sullo Stretto e sulla Sicilia, arriva Nino Frassica, in questi giorni tornato nella sua dirimpettaia Messina.

Nino Frassica protagonista a Museo in Fest

Nel ricco programma del Festival, iniziato lo scorso dicembre e composto da iniziative culturali e artistiche di grande spessore, voluto dal direttore del Museo Fabrizio Sudano, non poteva mancare un incontro–show con l’amatissimo comico conterraneo. Per l’occasione, Frassica risponderà alle domande del direttore, dei giornalisti e del pubblico.

Sold out da settimane, la serata si prospetta all’insegna di risate e puro divertimento.

Comico, attore, cantante e scrittore, Nino Frassica ha incastonato questo appuntamento in una pausa delle riprese della quindicesima stagione di Don Matteo, che dopo Formello riprenderanno a settembre a Spoleto. È pronto a ripartire anche con la sua esilarante Novella Bella, sia da Fabio Fazio in tv, sia con un nuovo spettacolo nei principali teatri italiani. Intanto continua a girare l’Italia con lo show Tour 2000-3000, prodotto da Art Show di Arturo Morano, e con le presentazioni del suo ultimo libro Piero di essere Piero (Mondadori).

Gli appuntamenti di Frassica in Calabria

Amatissimo anche in Calabria, ospite esclusivo della Show Net di Ruggero Pegna, direttore artistico di Museo in Fest, dopo Reggio Frassica si esibirà con la sua Los Plaggers Band:

il 30 agosto all’Anfiteatro di Villapiana (CS)

il 6 settembre in Piazza Vittorio Emanuele di San Pietro Magisano, per la sesta edizione di LuceFest, festival internazionale di musica, arte e rigenerazione urbana.

Il gran finale di Museo in Fest 2025

Con Nino Frassica si avvia alla conclusione Museo in Fest 2025. A seguire:

23 agosto: incontro–conferenza Vino nell’Antica Grecia del TCI-RC

28 agosto: concerto dell’ Orchestra di Delianuova

29 agosto: Il principe Ranocchio del Teatro per Ragazzi di Teatrop

30 agosto: chiusura con il reading Tre Piccole Ombre del Mana Chuma Teatro

Informazioni, prenotazioni e biglietti su coopculture.it. Maggiori dettagli sul sito ufficiale www.museoarcheologicoreggiocalabria.it.