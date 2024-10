Mortara, Castorina: ‘Commissione Ambiente in loco ed intervento interistituzionale’

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio durante i lavori della Commissione Ambiente presieduta dal Consigliere Comunale Giuseppe Nocera.

Afferma Castorina:

“La politica ha l’obbligo morale ed istituzionale di risolvere quello che da troppo tempo si sta perpetuando al Mercato di Mortara e per farlo serve il supporto di tutti i livelli istituzionali nella completa necessità di risolvere un problema che si protrae da diverso tempo”.

Prosegue Castorina:

“Non si può attendere altro tempo perché la situazione di disagio ambientale che vede protagonista la discarica di Mortara sta diventando talmente pregiudizievole da trasformarsi in una vera e propria bomba ecologica con tanto di imminente pericolo sanitario per tutti i cittadini che risiedono nei paraggi. Ho chiesto come valore simbolico ma anche pratico che la Commissione Ambiente si possa riunire con urgenza proprio a Mortara per pianificare con urgenza la bonifica di questa zona e la messa in sicurezza ed allo stesso tempo pianificare un intervento che coinvolga più settori e più autorità nella assoluta esigenza di risolvere questa situazione.

Spiega Castorina:

“Se da un lato la tutela dell’ambiente che ci circonda deve essere priorità per tutti non possiamo dimenticare che il nostro Sindaco Giuseppe Falcomatà in questa zona ha immaginato il centro agroalimentare, il canile, il mattatoio, il deposito e le officine ATAM, progetti concreti che devono avere realizzazione e che hanno l’assoluta esigenza di mettere un punto all’emergenza ambientale che si ripropone con una cadenza sistemica”.

Conclude Castorina: