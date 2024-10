Reggio, a ‘Donne e Lavoro’ focus su empowerment femminile e certificazione di genere

Di seguito il comunicato stampa di Anna De Gaio, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità.

“Donne e Lavoro: Strumenti di Innovazione Sociale”, è il titolo del convegno organizzato dalla Commissione regionale pari opportunità, tenutosi il 27 ottobre presso

la sala Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria.

L’evento ha riunito un ampio pubblico di esperti, professionisti, imprenditori, e rappresentanti istituzionali, suscitando grande interesse ed entusiasmo. Il principale obiettivo del convegno è stato quello di affrontare e approfondire il ruolo delle donne nel mondo del lavoro, con particolare attenzione alla certificazione di genere e all’empowerment femminile.

Le tematiche del convegno

Durante l’intera giornata, sono state presentate e discusse numerose relazioni e testimonianze da parte di esperti e professionisti che hanno contribuito a rendere il

dibattito estremamente ricco e stimolante. I temi affrontati hanno toccato vari aspetti del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, inclusi i problemi e le discriminazioni che ancora oggi ostacolano il loro pieno inserimento nel mercato occupazionale.

Non meno rilevante, poi, il dibattito sulla certificazione di genere con particolare riferimento ai vantaggi che tale istituto può portare alle imprese in termini di reputazione, accesso a finanziamenti e sostegno governativo, nonché essere strumento fondamentale per promuovere una maggiore parità di opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Altro tema centrale è stato l’empowerment femminile nella prospettiva di evidenziare le sfide e le opportunità che le donne incontrano nel loro percorso di carriera e

l’importanza di promuovere politiche aziendali inclusive e strategie di leadership che favoriscano la partecipazione attiva e l’ascesa delle donne nelle imprese. Il convegno ha, quindi, rappresentato un importante momento di confronto contribuendo a sensibilizzare sulle tematiche legate al genere nel mondo del lavoro e a

promuovere strategie concrete per un reale cambiamento.

La Commissione Regionale Pari Opportunità in sinergia con il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno a

promuovere una società più equa e inclusiva, in cui il talento e le competenze femminili siano valorizzate e riconosciute.

Il Presidente Mancuso ha evidenziato, nel suo intervento che:

“Il percorso delle donne verso una piena e stabile occupazione è una vera e propria corsa a ostacoli nonostante si registrino percentuali di laureate e di altamente qualificate più che doppie rispetto agli uomini. Tutto questo in un Paese sviluppato e industrializzato non è tollerabile. L’aumento della partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne è fondamentale per salvaguardare i diritti delle donne, ma, soprattutto è un ingrediente essenziale per garantire la crescita e la stessa qualità della nostra democrazia”.

Ringrazio, pertanto, a nome della Commissione, tutti i relatori e i partecipanti che hanno reso possibile questo significativo evento, rinnovando il nostro impegno a continuare a lavorare per un futuro in cui tutte le donne abbiano le stesse opportunità di realizzazione nel mondo del lavoro.