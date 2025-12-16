Reggio, torna ‘Note di moda’: l’evento a sostegno della Fondazione Chops ETS Malattie Rare

Al teatro Cilea lo spettacolo di moda che unisce bellezza e solidarietà! Scopri come contribuire alla ricerca

Torna per la sua seconda edizione, l’evento “Note di moda: un passo per la ricerca” , a sostegno della Fondazione Chops, ETS Malattie Rare.

L’ente è nato dalla storia personale del piccolo Mario a cui viene diagnosticata la sindrome Chops a soli due anni. I genitori, Manuela e Gianni, decidono, a seguito della diagnosi, di trasformare il dolore in una forza attiva, costruendo un progetto trasparente, coraggioso e guidato dalla speranza nella scienza.

Nel maggio 2023, dopo il successo della campagna di crowdfunding “Un aiuto per Mario (e non solo)” , partecipata da migliaia di persone in tutta Italia, prende forma la Fondazione. Questa è costituita da un comitato scientifico di medici e biologi di chiara fama, con lo scopo di divulgare la conoscenza della malattia e contribuire alla ricerca a sostegno dei pazienti.

“Note di moda” a Reggio Calabria per la Fondazione Chops

Anche a Reggio Calabria non è venuta meno la scia di solidarietà e, per il secondo anno consecutivo , grazie all’impegno dell’Associazione Artemide, presieduta da Valeria Pellegrino, si potrà contribuire alle attività della Fondazione.

Ce ne sarà occasione con l’acquisto dei biglietti per lo spettacolo previsto il prossimo 29 dicembre (ore 20:30) al Teatro Comunale Francesco Cilea. Durante l’evento, alcune realtà imprenditoriali del settore faranno sfilare modelli e creazioni artistiche per un fine anno di solidarietà indimenticabile.

Lo spettacolo, per la direzione artistica di Mario Vitolo e condotto da Martina De Lorenzo in tandem con Valeria Pellegrino, si arricchirà delle performance della Società Artistica e Ritmica Virtus. Hanno aderito anche i giovani studenti del settore moda dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con la creazione di look ispirati al tema della ricerca.

Nel corso della serata, si potrà partecipare all’estrazione di tre premi straordinari e trascorrere una serata ricca di emozioni, bellezza e grandi performance.

Per acquistare il biglietto e sostenere la ricerca, basterà contattare il numero 3759103590.