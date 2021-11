Reggio, l’Amministrazione si prepara al Natale. Tutte le novità

Il consigliere delegato Mario Cardia: «Alle associazioni del territorio sarà data la possibilità di realizzare i propri progetti in location uniche»

L’Amministrazione comunale di Reggio si prepara al primo Natale da vivere, dati dei contagi permettendo, con un po’ più di normalità, rispetto allo scorso anno.

Alle associazioni del territorio sarà data la possibilità di realizzare i propri progetti in location uniche come il Castello, la Pinacoteca civica, la scalinata del Teatro Comunale, la Galleria di Palazzo San Giorgio o nei diversi siti archeologici cittadini.

Ed è questa la prima grande novità. Come chiarito dal consigliere comunale delegato al Natale Reggino, Mario Cardia:

«Puntiamo a sostenere e valorizzare le migliori esperienze e professionalità del contesto culturale cittadino così come abbiamo fatto con l’Estate Reggina.

Per questo motivo lanciamo l’appello a tutte le realtà positive che popolano il territorio a partecipare al bando».

La voglia di ripartire con gioia è tanta aggiunge il delegato «per tornare a vivere quella normalità che la pandemia ha negato ad ognuno di noi. C’è tanta voglia di ritornare a vivere fra le strade, nelle piazze, a partecipare e condividere sentimenti ed emozioni. Reggio Calabria da questo punto di vista, è una realtà che ha sempre risposto in maniera molto partecipativa».

Cardia spiega che «Il Comune garantirà, alle iniziative selezionate, la concessione del patrocinio e l’inserimento del programma ufficiale “Natale 2021”, la divulgazione dell’evento attraverso i mezzi di comunicazione, la concessione gratuita del suolo pubblico, l’esenzione della tariffa per la realizzazione delle iniziative che si svolgeranno presso il Castello, l’esenzione dei diritti di affissione e del pagamento dei diritti di istruttoria, il permesso gratuito per l’accesso nella Ztl dei mezzi dei soggetti organizzatori e degli artisti coinvolti negli eventi che si svolgono nel centro storico cittadino, l’utilizzo del palco comunale per gli eventi da realizzarsi presso Piazza Castello e la possibilità, in quel luogo, di allaccio alla rete elettrica comunale».

Le luminarie

Possiamo anticipare che le novità riguarderanno anche le luminarie natalizie. In primis, le luci e le decorazioni festive riguarderanno il Corso Garibaldi. Immancabile, a piazza Duomo, l’istallazione luminosa dell’albero di Natale. Illuminati a festa anche piazza Italia, piazza Castello, piazza De Nava, piazza Indipendenza, il Waterfront, piazza Garibaldi, la villa comunale. Per le luminarie il settore ha già pubblicato bando di gara.