Reggio, nuova seduta del Consiglio comunale: 15 punti all’ordine del giorno
Dopo l'ultima seduta infuocata, che ha segnato la rottura tra il PD e Falcomatà, il presidente Enzo Marra convoca un nuovo Consiglio
27 Novembre 2025 - 09:56 | di Redazione
Il presidente del Consiglio comunale, Vincenzo Marra, ha convocato una nuova seduta del civico consesso. La prima convocazione è prevista per il 28 novembre prossimo, alle ore 9, nella sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio. In caso di mancanza del numero legale, il Consiglio comunale potrà riunirsi in seconda convocazione sabato 29 novembre alle ore 9.
All’ordine del giorno, consultabile integralmente all’Albo on line del Comune, sono stati inseriti 15 punti, 13 dei quali sono relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.
All’esame del Consiglio comunale ci saranno inoltre una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e la proposta di modifica del regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione popolare in relazione all’istituzione della Consulta per la legalità.