Palazzo di Giustizia a Reggio, Romeo: ‘Opera strategica che prende forma giorno dopo giorno’

“Il cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria è oggi pienamente operativo e procede con continuità e regolarità. Dal punto di vista dell’Amministrazione comunale esprimiamo soddisfazione per l’andamento dei lavori, che rappresentano il risultato concreto di una scelta politica chiara, assunta con responsabilità e visione nel 2021 insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà”.

Così l’assessore con delega alla realizzazione dell’opera, Carmelo Romeo.

“In quell’anno – ha proseguito Romeo – abbiamo deciso di intraprendere un nuovo percorso, venne individuato nel Ministero della Giustizia un nuovo soggetto istituzionale di riferimento, che si dimostrò immediatamente disponibile alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato al riappalto dell’opera, approvando un nuovo progetto e avviando una nuova procedura di gara per il completamento del complesso giudiziario, anziché attendere l’esito del contenzioso pendente presso il Tribunale delle Imprese di Catanzaro con la precedente impresa esecutrice. Si è trattato di una decisione non semplice, osteggiata da più parti, ma assunta con senso di responsabilità, lungimiranza e coraggio istituzionale. Oggi possiamo affermare con chiarezza che quella scelta si è rivelata corretta. Nel 2026 il cantiere del nuovo Palazzo di Giustizia avanza in maniera significativa e costante, mentre il contenzioso giudiziario risulta ancora fermo. Se allora avessimo scelto di attendere l’esito di quel procedimento, Reggio Calabria si sarebbe ritrovata con un’opera incompiuta, priva di prospettive e senza un orizzonte temporale definito. Al contrario, oggi la città può contare su un cantiere attivo, su maestranze quotidianamente impegnate e su un’infrastruttura strategica che prende forma giorno dopo giorno”.

Rispetto alle attività in corso ha precisato Romeo:

“Il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia – – si caratterizza per una forte impronta innovativa e sostenibile. Gli stati di avanzamento dei lavori testimoniano progressi concreti: è stato completato un intero corpo di fabbrica, il cosiddetto “corpo H”; sono state ultimate le opere di copertura, completate le pavimentazioni e sono attualmente in corso le installazioni degli infissi. Nelle prossime settimane è previsto l’avvio del montaggio della struttura bioclimatica, elemento architettonico di grande rilevanza che rappresenterà un tratto distintivo dell’intera Cittadella della Giustizia di Reggio Calabria. Si tratta di una grande struttura vetrata che proteggerà la corte interna, contribuendo al miglioramento del comfort ambientale, all’efficientamento energetico e alla valorizzazione complessiva dell’opera”.

