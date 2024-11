Reggio, nuovo Parco Urbano Rione Marconi ultimato. La sfida del Comune al degrado

Prende sempre più forma il Parco Urbano del Rione Marconi, uno spazio tolto al degrado e ridisegnato per le famiglie e gli sportivi, con una palestra all’aperto, un parco giochi attrezzato, un campo polivalente rimesso a nuovo ed una fontana artistica.

Nei giorni scorsi, Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori e ai consiglieri delegati, aveva effettuato un sopralluogo per constatare l’andamento del cantiere, realizzato grazie ai fondi del Pnrr per quasi un milione di euro.

«Al Rione Marconi – le parole del primo cittadino – uno dei quartieri popolari più popolosi della città, vi era un “non luogo” che mortificava quei cittadini di buona volontà che, da anni, provano a mantenere una cultura ed una educazione del vivere civile.

Qui, associazioni e comitati di quartiere avevano difficoltà a muoversi in un contesto, oggettivamente, degradato. Adesso, quest’area è stata quasi completamente recuperata ed è diventata uno spazio sociale, un parco per i più piccoli, un’area fitness coerente con quanto stiamo facendo in altre piazze cittadine».