Reggio, nuovo Parco Urbano Rione Marconi, Falcomatà: ‘Sfida al degrado, ma insieme possiamo vincerla’ – FOTO

Sopralluogo del primo cittadino di Reggio Calabria, che insieme agli assessori Franco Costantino e Carmelo Romeo e ai consiglieri delegati Massimiliano Merenda e Giovanni Latella, ha preso visione dello stato di avanzamento del cantiere che era stato oggetto, nei giorni scorsi, di alcuni atti vandalici.

Prende forma il Parco Urbano del Rione Marconi, uno spazio tolto al degrado e ridisegnato per le famiglie e gli sportivi, con una palestra all’aperto, un parco giochi attrezzato, un campo polivalente rimesso a nuovo ed una fontana artistica.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori e ai consiglieri delegati, ha effettuato un sopralluogo per constatare l’andamento del cantiere, realizzato grazie ai fondi del Pnrr per quasi un milione di euro.

«Si continua a recuperare spazi che, oramai, erano teatro di degrado ed abbandono», ha detto il sindaco Falcomatà, sottolineando «l’importanza di sottrarli all’incuria e all’inciviltà per restituirli ai cittadini attraverso un’attività di rigenerazione urbana e ricostruzione di un senso di comunità ».

«Al Rione Marconi – ha aggiunto – uno dei quartieri popolari più popolosi della città, vi era un “non luogo” che mortificava quei cittadini di buona volontà che, da anni, provano a mantenere una cultura ed una educazione del vivere civile. Qui, associazioni e comitati di quartiere avevano difficoltà a muoversi in un contesto, oggettivamente, degradato. Adesso, quest’area è stata quasi completamente recuperata ed è diventata uno spazio sociale, un parco per i più piccoli, un’area fitness coerente con quanto stiamo facendo in altre piazze cittadine».