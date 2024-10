Reggio, nuovo regolamento Commissioni: slitta ancora l’approvazione. Mercoledì al voto?

A Palazzo San Giorgio, si torna a lavorare allo sviluppo del nuovo regolamento delle Commissioni consiliari. L’obiettivo della maggioranza è quello di dotare, con una disciplina autonoma e specifica, le sole sedute delle Commissioni, con un regolamento separato da quello che regola il Consiglio comunale.

Sulla prima bozza presentata si è avviata una prima discussione, a tratti molto accesa, sulla quale sono stati presentati poi alcuni emendamenti da parte dei consiglieri di minoranza. A distanza di settimane dall’inizio della discussione e delle proposte di modifica del regolamento, nella seduta di oggi, non si è riusciti tuttavia ancora a chiudere il cerchio.

La seduta della Commissione Affari Generali del Comune di Reggio Calabria, incentrata sull’approvazione del nuovo regolamento per le commissioni consiliari, è stata posticipata a mercoledì prossimo. La decisione è stata presa in attesa del parere della Segreteria Generale sugli emendamenti proposti sia dalla maggioranza che dalla minoranza. Solo con questi pareri la commissione potrà votare definitivamente il nuovo regolamento.

Nuovo regolamento Commissioni, Marino: ‘Presentati i primi emendamenti, attendiamo il parere del Segretario Generale’

Il presidente della Commissione, Giuseppe Marino, ha aperto la seduta spiegando il processo che ha portato alla stesura del nuovo regolamento.

“Finora il funzionamento delle commissioni era regolato dalle norme generali del Consiglio Comunale. Con questo documento, stiamo creando un regolamento specifico per le commissioni, sia ordinarie che speciali”, ha chiarito Marino.

Secondo il presidente, la fase di confronto è iniziata già a settembre con una bozza iniziale redatta dalla Segreteria Generale.

“Nonostante il dibattito acceso tra minoranza e maggioranza, si sono registrati importanti progressi”, ha aggiunto Marino. Negli ultimi incontri sono stati infatti presentati i primi emendamenti dai gruppi di minoranza, trasmessi poi alla Segreteria per la verifica. Marino ha anche informato che il consigliere Saverio Pazzano ha depositato ulteriori emendamenti, discussi durante la seduta e anch’essi inviati alla Segreteria Generale. “Prima di procedere al voto, è fondamentale ottenere una valutazione tecnica di conformità su tutti gli emendamenti. Attendiamo il parere del Segretario Generale”, ha concluso.

Nuovo regolamento, l’attacco di Ripepi: ‘Trasparenza zero, inaccettabile’

Il consigliere di opposizione Massimo Ripepi ha criticato quella che considera una mancanza di trasparenza da parte della maggioranza.

“State limitando l’accesso alle commissioni, rallentando l’acquisto delle attrezzature per lo streaming e impedendo così ai cittadini di seguire le sedute”, ha dichiarato.

Per Ripepi, la trasparenza è un tema chiave: “Non avete acquistato le apparecchiature per lo streaming perché temete il controllo. Monopolizzate le informazioni con comunicati continui del sindaco, ma negate l’accesso diretto alle sedute consiliari. Questo è inaccettabile”.

Ripepi ha anche puntato il dito contro il Presidente del Consiglio per inefficienza, dichiarando che “se non riusciamo a garantire le trasmissioni in streaming, stiamo mettendo a rischio trasparenza e democrazia”.

Non si è poi fatta attendere la risposta di Marino che ha risposto al consigliere Ripepi:

“Non c’è mai stata la volontà di limitare la partecipazione pubblica alle commissioni. Questo è un principio fondamentale”.

Pazzano: ‘Trasparenza necessaria’

E’ sttao poi il turno del consigliere Saverio Pazzano che ha evidenziato alcune criticità del nuovo regolamento, soprattutto riguardo lo streaming delle sedute e l’accreditamento dei giornalisti.

“L’accreditamento dei giornalisti dovrebbe essere uniforme, come avviene per il Consiglio Comunale”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di regole chiare e coerenti.

Pazzano si è concentrato sulla questione dello streaming delle sedute:

“Gli argomenti trattati dalle commissioni sono di interesse pubblico, quindi non è giusto decidere arbitrariamente cosa trasmettere e cosa no”. Ha auspicato che il Consiglio e le commissioni si attrezzino presto per garantire una trasparenza totale.

Nuovo regolamento Commissioni, mercoledì la votazione finale?

La discussione sul regolamento delle commissioni consiliari resta accesa, con la trasparenza e la partecipazione pubblica al centro del dibattito. Mercoledì potrebbe essere il giorno decisivo, con la commissione pronta a votare una volta acquisiti i pareri della Segreteria Generale sugli emendamenti presentati.