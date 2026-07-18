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Reggio, ondata di calore con bollino rosso: le raccomandazioni per i cittadini

La cittadinanza è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali

18 Luglio 2026 - 14:35 | Comunicato Stampa

caldo x

Nella Città di Reggio Calabria per la giornata di oggi sabato 18.07.2026 e domani, domenica 19.07.2026 è prevista un’ondata di calore di livello ARANCIONE; lunedì 20.07.2026 è prevista un’ondata di calore livello ROSSO, come da bollettino emesso dal Ministero della Salute Dipartimento della prevenzione della ricerca e delle emergenze sanitarie raggiungibile al seguente Link. https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/

Le raccomandazioni alla cittadinanza

La cittadinanza pertanto è invitata ad attenersi alle buone pratiche di Protezione Civile raccomandate dai protocolli internazionali, quali ad esempio, non uscire nelle ore più calde, seguire un’alimentazione corretta, vestire comodi e leggeri, evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata.

Tutti i comportamenti virtuosi da porre in essere in consimili circostanze sono raggiungibili all’indirizzo https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/dieci-consigli-utili/.

Per ogni necessità ed urgenza è attivo h 24 è attivo il numero unico di emergenza 112 nonché la Sala Operativa del Comando di Polizia Locale al n. 0965 -53004

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