Reggio Calabria fa scuola: Opera di Tresoldi sui libri di storia dell’arte

«Reggio Calabria fa scuola, nel vero senso della parola», è quanto affermano i gruppi delle liste civiche, presenti a Palazzo San Giorgio, dopo la pubblicazione della nuova edizione del Manuale di Storia dell’Arte per le scuole, “Arte. Una storia naturale e civile”, edito da Einaudi – Mondadori Education, autori Salvatore Settis e Tomaso Montanari, che riporta in copertina la meravigliosa immagine di “Opera” di Edoardo Tresoldi, la scultura che svetta sul lungomare “Italo Falcomatà”.

È lo stesso sindaco Falcomatà a diffondere la notizia attraverso un post sui social:

«È successo davvero – ha affermato – Reggio Calabria sulla copertina dei libri di Storia dell’Arte per la scuola superiore, grazie a “Opera” di Edoardo Tresoldi, una creazione straordinaria che porta l’immagine migliore della nostra città in Italia e nel mondo. E pensare che qualcuno, quando presentammo il progetto, ebbe perfino il coraggio di polemizzare. Oggi Opera è un orgoglio per l’intera comunità reggina. Sempre di più!».