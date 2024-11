Reggio, Opera di Tresoldi finisce sui libri d’arte a scuola

“Opera” di Tresoldi a Reggio Calabria diventa copertina del libro d' arte per le scuole superiori. Falcomatà: "Un trionfo culturale per Reggio Calabria"

Reggio Calabria si fa spazio tra le pagine della storia dell’arte contemporanea grazie a “Opera” di Edoardo Tresoldi. La celebre installazione artistica, inaugurata sul Lungomare Falcomatà nel 2020, è stata scelta come immagine di copertina del terzo volume del Manuale di Storia dell’Arte per le scuole superiori, edito da Einaudi – Mondadori Education e firmato dagli autorevoli Salvatore Settis e Tomaso Montanari.

Il riconoscimento di Tresoldi un motivo di orgoglio per la città

L’artista milanese Edoardo Tresoldi ha espresso la propria gioia nel vedere la sua opera rappresentare Reggio Calabria su un manuale di storia dell’arte destinato agli studenti dei licei italiani. In una nota ufficiale, Tresoldi ha dichiarato:

“Vedere Reggio Calabria sulla copertina di un manuale di storia dell’arte contemporanea è per me grande motivo di orgoglio e felicità. L’arte pubblica è un confronto che ci ricorda che siamo tutti di tutti e che dobbiamo avere cura di coltivare una collettività virtuosa per essere luce.”

L’artista ha voluto dedicare questo importante traguardo ai giovani reggini e a tutte quelle persone che quotidianamente lavorano per ampliare gli orizzonti culturali della città:

“Dedico questo dolce momento ai ragazzi e le ragazze di Reggio e a tutte quelle persone che fanno il possibile per portare alla collettività ampiezza di sguardo e stimoli nuovi. Vi voglio bene.”

Infine, Tresoldi ha rivolto un ringraziamento agli autori del volume, a Mondadori Education e a Einaudi editore per aver scelto di inserire la sua opera in un contesto così prestigioso. Un pensiero speciale è andato al suo collaboratore, Il Conte Photography, per gli scatti che hanno catturato l’essenza di “Opera”.

Il sindaco Falcomatà: “Un trionfo per la comunità reggina”

Anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha commentato con entusiasmo il prestigioso traguardo raggiunto dalla città grazie a “Opera”. In un messaggio condiviso sui social, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento:

“È successo davvero! Reggio Calabria sulla copertina del libro di Storia dell’Arte per la scuola superiore! Grazie a ‘Opera’ di Edoardo Tresoldi, una creazione straordinaria che porta l’immagine migliore della nostra città in Italia e nel mondo.”

Falcomatà ha ricordato come, al momento della presentazione del progetto, non mancassero le critiche, ma oggi l’installazione è diventata un simbolo di orgoglio per l’intera comunità reggina:

"Adesso centinaia di migliaia di studenti vedranno la nostra città ogni volta che apriranno il loro libro di arte. E ricordo che qualcuno, quando presentammo il progetto, ebbe perfino il coraggio di polemizzare. Oggi Opera è un orgoglio per l'intera comunità reggina. Sempre di più!"

Un’opera simbolo della città di Reggio Calabria

“Opera” di Edoardo Tresoldi, composta da 46 colonne di rete metallica, ha saputo fondere passato e presente, divenendo un punto di riferimento non solo per gli amanti dell’arte contemporanea, ma anche per tutti coloro che vedono nell’arte pubblica un mezzo per valorizzare i luoghi e la storia di una comunità.

La scelta di inserire “Opera” come copertina di un volume destinato alle scuole superiori rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione del patrimonio artistico e culturale di Reggio Calabria, contribuendo a far conoscere la città in tutta Italia.