Trovato a Reggio Calabria un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale

Durante un controllo nell’area della ex Caserma “Cantaffio” a Reggio Calabria è stato rinvenuto nei giorni scorsi un oggetto metallico sospetto, rivelatosi poi una munizione bellica inesplosa.

Attivati dalla Prefettura di Reggio Calabria, gli specialisti dell’Esercito, giunti sul posto da Castrovillari (CS), hanno identificato nell’oggetto una granata esplosiva antiaerea da 88mm tedesca, triste souvenir dell’ultimo conflitto.

Gli artificieri del 21° Reggimento Genio, della Caserma “MANES” hanno subito messo in sicurezza e rimosso l’ordigno, trasportandolo per il brillamento finale nell’alveo del torrente Scaccioti. Il tritolo contenuto, anche se molto datato, ha reagito regolarmente, detonando però in assoluta sicurezza.