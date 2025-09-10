Reggio, l’Ordine dei Medici: ‘La sanità non sia terreno di scontro politico’

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria interviene pubblicamente per richiamare alla responsabilità politica e civile in un momento particolarmente delicato, quale è la campagna elettorale in corso.

In una nota ufficiale, l’Ordine invita tutte le forze politiche, senza distinzione, ad evitare toni esasperati, proclami emotivi o strumentalizzazioni che possano turbare ulteriormente un tessuto sociale già provato da anni di difficoltà, specie nel comparto sanitario.

La responsabilità politica e civile

“Esortiamo i candidati e i rappresentanti politici a non alimentare divisioni, né a sfruttare singoli episodi o disagi personali per fare leva sull’emotività collettiva, generando narrazioni distorte della realtà sanitaria del nostro territorio. La sanità – ricordiamo – non è un concetto astratto, né un semplice argomento da talk show: è fatta da operatori, da medici, infermieri, tecnici, personale amministrativo che ogni giorno, spesso in condizioni difficili, garantiscono la tutela della salute pubblica”.

L’Ordine ribadisce che una visita al Pronto soccorso o un’esperienza personale non sono sufficienti per esprimere giudizi complessivi sul sistema sanitario, che va analizzato nella sua complessità, nelle sue criticità ma anche nei suoi punti di forza. I Pronto soccorsi sono affollati in tutta Italia, non solo a Reggio Calabria. Nonostante ciò, i medici affrontano le criticità ogni giorno, con spirito di sacrificio, abnegazione e una professionalità che viene ignorata o data per scontata.

Il rischio di giudizi affrettati

“Troppo spesso si assiste a giudizi affrettati, superficiali e privi di basi oggettive, magari pronunciati sull’onda dell’emotività o dell’esperienza individuale. Questo atteggiamento non solo non rende giustizia al lavoro quotidiano dei professionisti della salute, ma offende l’intera categoria e contribuisce a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie”.

Il monito è chiaro: no allo sciacallaggio elettorale sulla sanità.

Proposte concrete per il futuro

“Invitiamo i candidati e gli esponenti politici a presentare proposte concrete, programmi articolati, visioni a lungo termine, e non ad aggrapparsi a singoli episodi per trarne facili consensi. La sanità merita rispetto, rigore e serietà. Serve un confronto costruttivo, non slogan o apprezzamenti estemporanei che rischiano solo di generare sfiducia e conflitti”.

L’Ordine, pur non volendo entrare nel merito del dibattito politico, prende le distanze da ogni forma di strumentalizzazione e sottolinea con forza la necessità di moderare i toni, mantenere obiettività e rispetto verso chi opera ogni giorno in trincea, spesso con risorse insufficienti e in contesti estremamente complessi.

Un appello alla cittadinanza

“Comprendiamo il disagio, comprendiamo la frustrazione di fronte a disservizi e difficoltà, ma invitiamo tutti ad esercitare senso critico e prudenza nelle dichiarazioni pubbliche, evitando generalizzazioni dannose o commenti infondati. La sanità è un bene comune e solo con spirito di collaborazione e rispetto, si può lavorare al suo miglioramento”.

L’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, rappresentando l’intera classe medica, si dichiara disponibile alla collaborazione attiva e, allo stesso tempo, oltre a seguire alacremente le vicende sanitarie, sarà protagonista nelle dinamiche di politica sanitaria.