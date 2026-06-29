Ordine dei Medici di Reggio, 73 nuovi camici bianchi giurano
Il Giuramento di Ippocrate diventa un messaggio politico e sociale: trattenere i giovani medici e rendere attrattiva la sanità calabrese
29 Giugno 2026 - 08:35 | Comunicato Stampa
Una giornata di grande significato per la comunità medica reggina, quella vissuta oggi nella sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, dove si è svolta la cerimonia del Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti e la consegna delle borse di studio “Roberto Stella”, istituite per valorizzare il merito dei giovani professionisti.
Nel corso dell’iniziativa sono state assegnate due borse di studio da 1.000 euro ciascuna destinate agli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e una borsa di studio da 1.000 euro riservata agli iscritti all’Albo degli Odontoiatri. Il riconoscimento è stato attribuito ai laureati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, regolarmente iscritti per la prima volta agli albi professionali della provincia di Reggio Calabria.
Alla cerimonia hanno preso parte anche Monsignor Fortunato Morrone e l’Europarlamentare Giusy Princi, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni civili e religiose ai giovani professionisti chiamati a svolgere una delle professioni più delicate e importanti per la società.
Sono stati 73 i nuovi medici che hanno pronunciato il Giuramento di Ippocrate, ricevendo il tesserino professionale, il Codice Deontologico e la pergamena simbolo dell’ingresso ufficiale nella comunità ordinistica.
Le parole del presidente Pasquale Veneziano
Il presidente Pasquale Veneziano ha rimarcato il significato etico della cerimonia: “Oggi, questi giovani iniziano realmente la loro attività professionale e assumono un impegno nei confronti dei pazienti, mettendoli al centro della loro missione e rispettando le regole della professione. Ogni anno, nella nostra provincia si iscrivono all’Ordine tra i 120 e i 140 medici. Con il Premio Stella ci siamo accorti che almeno una trentina di loro consegue la laurea con il massimo dei voti e la lode: sono ragazzi preparatissimi. La domanda che dobbiamo porci è: che fine fanno questi giovani? Dobbiamo creare le condizioni affinché possano costruire qui il loro futuro professionale.
Per evitare questa migrazione, sarebbe opportuno far sì che venga istituita a Reggio Calabria la Facoltà di Medicina presso l’Università Mediterranea. È un argomento di cui in passato si è parlato tanto, senza però arrivare ad una conclusione. Questo consentirebbe ai giovani di laurearsi a Reggio e, successivamente di specializzarsi, evitando così che siano costretti a trasferirsi fuori per gli studi e che, per motivi personali e professionali, finiscano poi per non rientrare più nel nostro territorio»
Il valore della giornata e i conti dell’Ordine
Il tesoriere dell’Ordine, Bruno Porcino, ha sottolineato il valore della giornata: “Il Giuramento di Ippocrate è probabilmente l’evento più importante del calendario ordinistico. Oggi, consegniamo ai ragazzi il tesserino, il Codice deontologico e la pergamena, ma soprattutto affidiamo loro un impegno verso i pazienti. L’ingresso nell’Ordine rappresenta il punto di partenza di un percorso professionale fondato su regole, responsabilità e valori”.
Il dottor Porcino ha inoltre evidenziato la solidità economica dell’ente: “Da tesoriere posso dire con soddisfazione che i conti dell’Ordine sono positivi. Abbiamo un bilancio in attivo, frutto del lavoro di squadra del Consiglio direttivo. Quest’anno, abbiamo anche ridotto di 112 euro la quota per gli iscritti con meno di 30 anni e per i colleghi ultraottantenni: un risultato importante a sostegno delle nuove generazioni e dei professionisti più anziani”.
Il messaggio del segretario Marco Tescione
Sulla stessa linea il segretario Marco Tescione, che ha definito la giornata “la più importante dell’anno per l’Ordine, perché rappresenta il momento dell’accoglienza dei nuovi iscritti”. “In un periodo in cui si parla di sanità quasi esclusivamente per evidenziarne le criticità – ha affermato – è significativo registrare un numero di nuove iscrizioni perfettamente in linea con gli anni precedenti.
Nel 2025 siamo già a circa 135 nuovi medici iscritti, più della metà dei quali ha partecipato oggi alla cerimonia. È un segnale importante che testimonia il valore attribuito dai giovani all’appartenenza all’Ordine”.
Il dottor Tescione ha poi lanciato un messaggio di fiducia sul futuro della sanità calabrese: “Vogliamo presentare la Calabria come una regione attrattiva anche dal punto di vista professionale. Il trend è cambiato: assistiamo a nuove assunzioni, allo sviluppo delle strutture sanitarie e a un importante ricambio generazionale negli ospedali. È il momento dei giovani e di dare un’ulteriore spinta al nostro sistema sanitario”.
Il sostegno ai nuovi iscritti
Anche il vice presidente Vincenzo Nociti ha espresso soddisfazione per l’elevato numero di nuovi iscritti: “Superare i cento nuovi medici iscritti rappresenta un risultato importante. Questi ragazzi saranno la classe dirigente sanitaria di domani. L’Ordine vuole accompagnarli durante tutto il loro percorso professionale, essere un punto di riferimento, la casa dei medici, un luogo dove trovare sempre sostegno, ascolto e tutela”.
Il dottor Nociti ha concluso con un messaggio di incoraggiamento rivolto ai neo iscritti: “Siamo orgogliosi di questi giovani, preparati, dinamici e motivati. Ci auguriamo che possano trovare gli sbocchi professionali che meritano e noi continueremo a lavorare affinché ciò avvenga, migliorando sempre di più il sistema sanitario del nostro territorio”.
Tra il riconoscimento del merito attraverso le borse di studio “Roberto Stella” e il solenne Giuramento di Ippocrate, la cerimonia ha rappresentato un momento simbolico di passaggio per una nuova generazione di medici e odontoiatri chiamati a coniugare competenza scientifica, etica professionale e servizio alla comunità.
CERIMONIA DEL GIURAMENTO 15 ODONTOIATRI
BUFFON MARTA
JERINO’ MARIA SOLE
LONGO FRANCESCOPIO
LUVERA’ CHIARA
LUVERA’ GIORGIA
MADONNA ANTONIO
MANSUETO CHIARA
NIRTA BRUNO
PLASTINA UBALDO
ROMEO ANNARITA
ROMEO DONATELLA
SORRENTI MARIAPIA
SPADARO BEATRICE
TERRANOVA GIUSEPPE
TRIPODI DANIELE
ELENCO N.135 MEDICI CHIRURGHI CERIMONIA DEL GIURAMENTO
ACCARDO CARMELO
ANILE ALESSIA MARINA
ARAGONA DOMENICO
ARCOBELLI ANTONIO ANDREA
ARICO’ ALESSIA
ARILLOTTA ANNALISA
BARILLARO MARIA
BARRECA ARIANNA
BARRECA MARCO
BELCASTRO RICCARDO
BLEFARI GABRIELE GIUSEPPE
BOLOGNINO GIOVANNI
BOMBARDIERI ANNAMARIA
BRUZZESE FEDERICA
CALAFIORE VALERIA
CALARCO GIORGIA
CALLA’ PAOLO
CAPPELLERI FRANCESCO
CARIOTI NAZARENO ANTONIO
CARROZZA DOMENICO
CARUSO BRUNO
CATALANO MARIARITA
CATANANTI ILARIA
CHIODO FERDINANDO
CILONA PASQUALE FRANCESCO
COTRONEO GIOVANNI
CREA GIUSY
CRIACO BRUNO
DATTILO MARIACHIARA
DATTOLA ALESSANDRO
DE PIETRO LUCREZIA
DE STEFANO FABIANA
DERVISHI MIDELA
DI STEFANO FERDINANDO GIOVANNI
FAVA ALICE
FERRENTINO ROBERTA
FIORILLO MARCO
FONDACARO GINEVRA
FORTUNIO ANNA
FRANCO ANNA MARIA
GALLETTA FRANCESCO
GALLUZZO ILENIA
GATTUSO BARBARA
GENTILE ALESSANDRO
GRILLO FEDERICA
GUARNA VETRO’ ANTONIO
GUGLIOTTA ASIA
HASSAN SARA
IERIA DOMENICO
LAGANA’ MASSIMO
LIA MARIA SOFIA
LODDO PAOLO
LOGIACCO MARTINA
LOGIUDICE MARIA LOURDES
LONGO MARIALAURA
MACRI’ GIOVANNI
MALARA ANTONELLA
MALARA FRANCESCA
MALARA STEFANO
MALASPINA MATTEO
MALAVENDA VALERIA
MAMBRINO ANDREA
MAMMONE NATALIZIA
MANGANARO MELANIA
MANGIOLA JLENIA
MARRAPODI TERESITA
MARTELLI ALESSANDRO
MASCIOLI SOFIA
MASSARA RAFFAELLA
MAZZAFERRO MARIA DOMENICA
MEDICI GIOVANNI MARIA
MELIADO’ ADELE
MELONA GIORGIO
MESIANO LUCREZIA
MILIA MARTA
MISITANO DAVIDE
MOLLACE MARIA FRANCESCA
MOLLICA GIROLIMA
MORGANTE STEFANIA
MUIA’ DENISE
NABORRINI MATTEO
NAPOLI SERGIO
NICEFORO MARTA
OLIVERI CARLA
OLIVERIO DOMENICA
PANETTA ROCCO
PASQUALINO MATTEO
PELLEGRINO CHRISTIAN
PISANO CHIARA ANTONELLA
PITONE VINCENZO
POLIMENI FABIANA
PONTILLO DARIO
PORPIGLIA PAOLA
PORTOLESI MONICA
PRATICO’ CARMEN MARIA
PUGLIESE MARTINO
PUSTORINO FILIPPO
QUARTUCCIO GIUSEPPE
QUATTRONE FABIANA
RACCO GABRIELE
RAPPOCCIOLO MARTINA
RASO CHIARA
REITANO FEDERICA
REITANO MARTINA
ROBERTO VINCENZO
ROMEO BRUNO
ROMEO ELEONORA
ROMEO FRANCESCA
ROMEO VINCENZO
ROSANITI ARIANNA
RUSSO MARTINA
SAINATO GAIA
SANTAFEMIA ALICE
SANTORO GIULIA
SANTORO MARTINA
SANTORO SILVIA
SAPONE TERESA
SCARFONE ILEANA
SCIARRONE GABRIELE
SGAMBELLURI CARMELINA
SICILIANO GIADA
SISINNI ANTONIO GERONIMO
STILLITANO VALERIO
STRATI ANTONIO
TALARICO DANIELE
TEGANO FRANCESCA
TOSCANO DAVIDE
TRIMARCHI ANTONINO
TRIMBOLI GIUSEPPE PIO
TRIPODO ROCCO
VAZZANA ANTONINO
VERBARO ANTONINO
VINCI BENEDETTA
VITA DOMENICO
ZAPPALA’ ARCANGELO
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