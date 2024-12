Morgante (TSRM): ‘Grazie a Nesci e Panizzut, sanata una disparità per gli operatori sanitari’

L’Ordine Professionale dei TSRM PSTRP di Reggio Calabria, tramite il Presidente Massimo Morgante, esprime

piena soddisfazione per l’approvazione nella legge di bilancio 2025 dell’emendamento che permette anche alle

nostre professioni sanitarie di restare in servizio fino al 70° anno.

Finalmente è stata sanata una disparità di trattamento, per tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario

nazionale, circa la domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del

quarantesimo anno di servizio effettivo (e comunque non oltre il settantesimo anno di età).

Siamo estremamente soddisfatti dell’approvazione di questo emendamento e che avrà un impatto positivo e

tangibile sulla nostra sanità. Basti evidenziare le difficoltà a reperire sull’intero territorio nazionale

professionisti sanitari e la criticità pensionistica del nostro Paese, stante il rapporto giovani/anziani. Questo

risultato è frutto di un lavoro di squadra grazie anche alle sollecitazioni dei nostri iscritti e alla determinazione

nel rispondere alle esigenze dei nostri professionisti.

L’impegno delle Istituzioni e i ringraziamenti dell’Ordine

Un ringraziamento per il suo prezioso interessamento va all’On. Dalila Nesci che, dopo essersi riunita con il

nostro Ordine nell’estate scorsa, si è relazionata proficuamente con l’On. Massimiliano Panizzut. Grazie al

lavoro svolto dagli uffici dell’On. Panizzut è stato possibile presentare al legislatore l’emendamento che è

diventato legge insieme alle firme degli Onorevoli Barabotti, Frassini e Ottaviani.

Grazie all’impegno e alla dedizione dell’On. Nesci, che al di fuori della sua posizione istituzionale, con un

esempio di autentico senso civico e attenzione verso le esigenze della comunità, ha contribuito al raggiungimento

di questo importante traguardo. Questa approvazione non solo riflette la sua dedizione ma anche il suo interesse

nel rispondere alle necessità della comunità.